神耆小子｜鄭則仕欣賞冼靖峰記熟三頁對白 盼年青演員要靠實力唔好靠運氣

由鄭則仕(Kent哥)、蕭正楠、冼靖峰(Archie)和曹永廉等主演的《神耆小子》，將於5月6日起逢周一至五在晚上8點半在翡翠台播出。昨日一眾演員到商場為劇集宣傳。Kent哥表示跟Archie首次合作，笑謂對方太後生，連帶他也自覺青春不少，可以不用敷面膜。他稱Archie從未拍戲，便跟他拍劇，可以交出很好的表現已經不錯，但仍然需要交由觀眾去評價他的表現。

感激Kent哥教導

Kent哥自言從不揀戲，總之有劇拍便會接。Archie自言是新丁，而且在劇中的戲份甚重，令他非常大壓力，好在有Kent哥教他如何揣測角色，如何表達角色情緒，使他有方向如何演繹。他稱Kent哥私下不停給予鼓勵，而且在自己參加《亞洲超星團》時，仍收到Kent哥的關心，為他打下強心針。

欣賞冼靖峰做足功課

提到二人有「親吻」鏡頭，Archie自爆要NG兩次，但自覺不太滿意，於是回家牢牢記住，希望日後再有機會補拍，沒想到真的迎來機會，獲導演要求重拍那個場口。Kent哥表示該場口有長達3頁紙的對白，有天導演忽然表示要重拍，Archie可以完整背出對白，證明他有做足功課。Kent哥說︰「隔咗幾個星期，佢都仲記得場戲，係佢做咗功課，雖然唔係最叻，但係基本要做到，有擺個心落去！因為佢身有屎，知個場戲唔好，希望可以做多次，呢個係值得欣賞態度。」Archie表示盡自己最大能力，做足自己可以做的事。