祥賭必贏｜新年限定海報首曝光 阿Sa胡楓開工分享麻雀經

羅耀輝執導、伍健雄監製的《祥賭必贏》，由蔡卓妍、張繼聰、邱士縉、吳家忻（kayan9896）、朱栢康、胡楓、楊偉倫、楊偲泳等主演，洪嘉豪特別客串。海報拍攝當日，大家圍埋賭桌談起麻雀經來，原來阿sa在芸芸演員中竟然是「賭神」，經常打衛生麻雀的她，精通各地牌術，每年過年都會約同三五知己來個麻雀王大賽，在一片麻雀啪啪聲晌下應節迎新歲。阿sa一提起麻雀即雀躍的說：「麻雀耍樂簡直是國粹，當中牌局變化多端，尤其是台灣牌，可以轉動腦筋，一個健康有益身心的運動。」

修哥胡楓也湊熱鬧，講了一個關於麻雀的由來故事，令不懂打麻雀的聰及不精賭術的Stanley 、kayan聽得津津有味。修哥說：「據說麻雀是孔明發明的；因為當年打仗的士兵沒有娛樂，於是孔明便發明了麻雀，一隻一隻牌咁創造出嚟，當時麻雀這東西叫打馬吊。到後期行船的人，也經常打麻雀作娛樂作消遣，打發時間。」修哥也正好趁埋位拍海報的空檔讓大家長知識。惟獨朱栢康和楊偉倫卻走在一角研究甫士手勢，務求脫穎而出，連拍海報也如此入戲，可見戲中個個都是搞笑能手，正好融入《祥賭必贏》中的歡樂氣氛。