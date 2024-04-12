福祿壽訓練學院｜黃建東又又又參賽被批搶素人機會　網民：乜都啱撈王

現年42歲嘅黃建東（Derek），2011年參加香港先生選舉後入行，多年嚟參演過唔少劇集，近年Derek以扮鬼扮馬嘅搞笑形象深入民心。佢繼2021年的《識貨》、2022年《全城一叮》及《全能司儀選拔大賽》後，今年再報名參加《福祿壽訓練學院》，但竟引起網民不滿，指佢以藝員身分參賽係搶走素人入圍位置。
「其實應該全素人比較好」
《福祿壽訓練學院》搵嚟「福祿壽」阮兆祥、李思捷及王祖藍擔任主持，50位入圍者中有多位藝人參加，而黃建東就係其中一位。喺上星期日（7日）播出嗰集，黃建東以代號「一人Avantgardey」跳唱《打雀英雄傳》及《跳舞街》 ，落力演出後獲得阮兆祥及李思捷大讚。
不過一班網民就對佢再一次參加TVB綜藝節目反應兩極，有人認為佢表演精彩及恭喜佢入圍，不過亦有唔少網民認為佢唔應該參賽，搶走素人入圍位置：「做過藝人又入去訓練 比多啲機會街外參賽者啦」、「其實應該全素人比較好 次次tvb人就入到咁」、「呢的機會真係好難得，成日都霸住個位，都唔知想點」 、「佢唔應該黎參加」、「乜都啱撈王」、「扮得似但係唔好笑」 、「黃建東次次都有佢份」、「又係呢係友」等等。
黃建東：只要我唔怕輸唔怕醜
喺呢集出街當日，黃建東喺IG出PO發表感受，都話驚俾人話佢參加太多比賽：「由2021年嘅<識貨> 到 22年嘅<全城一叮>及<全能司儀選拔大賽>，其實 TVB可以俾我參加嘅比賽我都參加哂。 今次<福祿壽訓練學院>呢個真人show扮嘢比賽機會來了，自己都喺度諗係咪要再參加比賽？怕唔怕會輸？驚唔驚俾人話我參加得太多比賽？ 不過心裏面對於演藝嗰團火仲燒得好旺嘅我，諗咗一陣好快就決定報名。」
「因為 2022年司儀大賽得到過嘅嘢已經係屬於2022年，而家係24年喇唔該，it’s time for a new chapter la~😉 同埋參加比賽最緊要係可以挑戰自己，以及繼續發掘自己嘅潛能。我自己成日都好想發掘黃建東唔同嘅可能性，只要我唔怕輸唔怕醜，anything can happen! 咁仲有我本身都好鍾意扮嘢㗎嘛，由chi ma gun pork lego guy嗰陣已經開始咗。我相信呢個比賽我會玩得好開心~ 講咗咁耐，今晚8:30pm翡翠台見~ 我係『一人Avantgardey』嘅黃建東~。」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈