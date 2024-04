福祿壽訓練學院｜黃建東又又又參賽被批搶素人機會　網民：乜都啱撈王

「因為 2022年司儀大賽得到過嘅嘢已經係屬於2022年,而家係24年喇唔該,it’s time for a new chapter la~😉 同埋參加比賽最緊要係可以挑戰自己,以及繼續發掘自己嘅潛能。我自己成日都好想發掘黃建東唔同嘅可能性,只要我唔怕輸唔怕醜,anything can happen! 咁仲有我本身都好鍾意扮嘢㗎嘛,由chi ma gun pork lego guy嗰陣已經開始咗。我相信呢個比賽我會玩得好開心~ 講咗咁耐,今晚8:30pm翡翠台見~ 我係『一人Avantgardey』嘅黃建東~。」

原文刊登於 Yahoo 娛樂圈