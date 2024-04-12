福祿壽訓練學院｜黃建東又又又參賽被批搶素人機會　網民：乜都啱撈王

現年42歲嘅黃建東（Derek），2011年參加香港先生選舉後入行，多年嚟參演過唔少劇集，近年Derek以扮鬼扮馬嘅搞笑形象深入民心。佢繼2021年的《識貨》、2022年《全城一叮》及《全能司儀選拔大賽》後，今年再報名參加《福祿壽訓練學院》，但竟引起網民不滿，指佢以藝員身分參賽係搶走素人入圍位置。

「其實應該全素人比較好」

《福祿壽訓練學院》搵嚟「福祿壽」阮兆祥、李思捷及王祖藍擔任主持，50位入圍者中有多位藝人參加，而黃建東就係其中一位。喺上星期日（7日）播出嗰集，黃建東以代號「一人Avantgardey」跳唱《打雀英雄傳》及《跳舞街》 ，落力演出後獲得阮兆祥及李思捷大讚。