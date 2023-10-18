第八個嫌疑人｜大鵬為角色增完肥再減磅勇奪影帝 林家棟大讚拍檔好戲

大鵬戲中飾演建築公司老闆陳信文，為償還高債，角色挺而走險策劃械劫案，最後淪落成為逃犯，踏上逃亡之路，後來輾轉去到福建、海南等地，甚至越境到鄰國做苦工，後來他又定居雲南，改名換姓、娶妻誕兒隱居。製作特輯中，大鵬就指角色橫跨逾20年，對他來說是一個很大挑戰，他表示：「角色在1995年是一個老闆，很霸氣，又很意氣風發，故特別增肥讓角色再圓潤一點，而去到中年的陳信文是個流亡的狀態，又迅速地減了30公斤。」除了短時間增肥和減肥之外，由於角色來自清遠，大鵬戲中亦要挑戰大量廣東話對白。家棟戲中飾演公安王守月，一心要緝拿大鵬歸案，對於這位對手，家棟亦表示非常欣賞：「今次導演嘅諗法幾特別，導演要求大鵬講廣東話，要我講普通話，真係好大嘅挑戰。同埋見到大鵬要增肥，又要減肥，我相信作為一個演員，應該會享受嗰種付出同投入。」

電影除了擔任監製的鄭保瑞，導演李子俊，以及家棟之外，來自香港的還有戲中飾演大鵬堂弟的演員孫陽。今年34歲的他投身演戲事業經已近十年，在台灣中國文化大學戲劇系畢業的他，先後參與多套台灣、內地的影視作品，來到2023年，孫陽就憑《孤注一擲》的反派角色人氣急升，成為內地影迷熱話。在《第八個嫌疑人》中，孫陽同樣飾演罪犯，今次角色陳欣年因為來自廣東清遠，故他大部份對白都是母語廣東話，而講到今次最大挑戰，就是戲中他有多場內心戲，陳欣年逃亡後不斷被罪疚感蠶蝕求生意志，孫陽就有特別方法幫助自己投入角色，他表示：「拍戲中間有兩個多禮拜的時間，我不見任何人去累積那種孫孤獨感。」而大鵬就指孫陽是個體驗派演員，記得對方當時要拍一場殺人戲份，當日開拍前已經努力醞釀情緒，結果足足哭了4小時，孫陽回憶該場時候就指：「這場戲大概連續拍了四天吧，每一天我都從頭都尾都在哭的狀態。但其實我在當下是一遍又一遍的演，片場的其他演員亦一直幫助我投入情緒。」