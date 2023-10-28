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娛樂
2023-10-28 14:00:00

第八個嫌疑人｜林家棟演技受考驗：我要壓住去演 對鄭保瑞李子俊有信心唔使傾片酬(附訪問片)

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《第八個嫌疑人》由鄭保瑞監製和李子俊執導，林家棟對兩人信心十足。(陳奕釗攝)

《第八個嫌疑人》由鄭保瑞監製和李子俊執導，林家棟對兩人信心十足。(陳奕釗攝)

林家棟公認是好戲之人，近年不時挑戰演亦正亦邪的偏鋒角色，他在鄭保瑞監製、李子俊執導的新作《第八個嫌疑人》中，跟演逃犯的內地實力派演員大鵬(董成鵬)同場鬥戲，家棟笑言，最大考驗是壓低自己去演沉實的內地公安，「不過演員特質，就是被搓圓撳扁。」達到導演要求，是演員本份，看著對手大鵬增肥又減磅，家棟佩服之餘亦心癢癢，「他們又不叫我增肥，我很想試試，順理成章不停吃。」

有個儍佬監製

《第八個嫌疑人》改編自內地建國以來最大武裝械劫案，共劫走1,500萬人民幣現金，1名押運人員死亡。案發後，5名在逃劫匪先後被捕，並被判處死刑，背後策劃的陳氏兄弟人間蒸發，21年後才被緝捕歸案。導演李子俊深被這宗橫跨逾20年的案件吸引，早於4年多前已構思搬上熒幕，「好想探討匪徒逃走了21年，究竟是怎樣逃亡，如何生活。」由於首部執導電影《狂獸》已跟家棟合作，對他極為信任，未寫劇本就找他參演，而向來重視劇本的家棟竟連價錢都沒傾就爽快答應，「我和鄭保瑞導演已多次合作，有這個傻佬做監製，他會幫我們堅持就好了，這個組合令你相信和放心。」

林家棟在《第八個嫌疑人》首演內地公安，最大考驗是要壓住自己去演。 林家棟對鄭保瑞和李子俊信心十足，未睇劇本已答應接拍《第八個嫌疑人》。(陳奕釗攝) 林家棟認為演員的特質，就是可被搓圓撳扁。(陳奕釗攝) 林家棟在《第八個嫌疑人》演鍥而不拾查案的公安。 林家棟認為演員的特質，是能被搓圓撳扁。(陳奕釗攝) 林家棟認為演員的特質，是能被搓圓撳扁。(陳奕釗攝)

平衡戲劇性與實感

鄭保瑞回應，「真實感好重要，我們經常看新聞報紙，冇我們想得咁戲劇性，但反而如何保持戲劇性，同時演員或畫面，看起來都要真實，所以人物內心的衝突要更強。」與李子俊合作多年，他坦言《狂獸》有不少進步空間，看到導演今次決心要改善問題，尤其在劇本上，拍攝期間都不時傳片給他諮詢意見，喜見無論演員或幕後團隊，不是純粹複製港產警匪片的公式，反能呈現九十年代內地生活的味道。家棟亦認同，過去看警匪片多是刀刀劍劍，槍來槍往，「槍戰當然精彩，官能刺激，但人性才最觸動人心。」他形容今次是多走一步，嘗試找尋警匪片的不同可能性。

林家棟對鄭保瑞和李子俊信心十足，答應拍《第八個嫌疑人》時，連片酬都沒有傾。(陳奕釗攝) 林家棟對鄭保瑞和李子俊信心十足，答應拍《第八個嫌疑人》時，連片酬都沒有傾。(陳奕釗攝) 林家棟認為演員的特質，就是可被搓圓撳扁。(陳奕釗攝) 林家棟在《第八個嫌疑人》與大鵬有不少對手戲，兵與賊關係，張力十足。 鄭保瑞大讚林家棟在《第八個嫌疑人》演的公安角色，完全融入內地文化。 鄭保瑞與李子俊多次合作，為李子俊執導的新作《第八個嫌疑人》擔任監製。(陳奕釗攝)

鄭保瑞：從未見過的家棟

至於何以找家棟演公安？李子俊解釋，「因為我覺得之前家棟較多演反派，我想他嘗試演一個很正派的公安。」鄭保瑞補充說，由於案件發生在廣州，大家較易接受家棟講廣東話，他大讚家棟將以前演過的警察角色全抹走，「他本身是主角之一，某程度上要突出自己，但又要壓住自己，讓大家信服，他們都是同一年代的內地人，這是我未見過的家棟，那怕他都是警察(執法者)，好有泥土味，感覺好新鮮。」家棟與大鵬、齊溪等好戲之人，有不少對手戲，要表現出角色之間的張力，絕對有難度，家棟直言，「如導演所說，我要怎樣壓低自己？這次不是要一個英雄，他只是個人， 與他們混在一起要點處理呢，這是個大考驗，因為以前的角色很突出，今次不能。雖然全部要壓著去演，但我覺得幾舒服，不太擔心，因為演員的特質是被搓圖撳扁，好演員就是要達到要求。」

腦袋似USB 有問題要快解決

家棟演的公安王守月，因張頌文演的同僚在查案期間中槍離世，帶來沉重打擊，21年來鍥而不捨地要追捕兩名逃犯，發現逃犯原來已改名換姓，「這時他已退休，不能濫用權力，惟有親身去找找這個人，想看他變成怎樣，有冇方法讓他面對自己，曾犯過的錯，承擔應有的責任。」警匪鬥智鬥力背後，他認為是心結難解的問題，每個人都有心結，沒有好好處理，堆積起來就像塞得爆滿的抽屜，「有些人話要活得瀟灑點，活得自在，講就輕鬆，如果你內心不夠強大，很多時會戰戰兢兢如履薄冰。」至於家棟自己又如何面對？「我的個性是快快解決，因為真係會阻礙我前行，我個腦係USB，裝不了太多東西，有問題盡快解決清理，不要再拖拖拉拉，否則往後發展會愈搞愈大，你更難收拾。」

林家棟鄭保瑞李子俊接受本報專訪。
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