第八個嫌疑人｜林家棟演技受考驗：我要壓住去演 對鄭保瑞李子俊有信心唔使傾片酬(附訪問片)

林家棟公認是好戲之人，近年不時挑戰演亦正亦邪的偏鋒角色，他在鄭保瑞監製、李子俊執導的新作《第八個嫌疑人》中，跟演逃犯的內地實力派演員大鵬(董成鵬)同場鬥戲，家棟笑言，最大考驗是壓低自己去演沉實的內地公安，「不過演員特質，就是被搓圓撳扁。」達到導演要求，是演員本份，看著對手大鵬增肥又減磅，家棟佩服之餘亦心癢癢，「他們又不叫我增肥，我很想試試，順理成章不停吃。」 有個儍佬監製 《第八個嫌疑人》改編自內地建國以來最大武裝械劫案，共劫走1,500萬人民幣現金，1名押運人員死亡。案發後，5名在逃劫匪先後被捕，並被判處死刑，背後策劃的陳氏兄弟人間蒸發，21年後才被緝捕歸案。導演李子俊深被這宗橫跨逾20年的案件吸引，早於4年多前已構思搬上熒幕，「好想探討匪徒逃走了21年，究竟是怎樣逃亡，如何生活。」由於首部執導電影《狂獸》已跟家棟合作，對他極為信任，未寫劇本就找他參演，而向來重視劇本的家棟竟連價錢都沒傾就爽快答應，「我和鄭保瑞導演已多次合作，有這個傻佬做監製，他會幫我們堅持就好了，這個組合令你相信和放心。」

平衡戲劇性與實感 鄭保瑞回應，「真實感好重要，我們經常看新聞報紙，冇我們想得咁戲劇性，但反而如何保持戲劇性，同時演員或畫面，看起來都要真實，所以人物內心的衝突要更強。」與李子俊合作多年，他坦言《狂獸》有不少進步空間，看到導演今次決心要改善問題，尤其在劇本上，拍攝期間都不時傳片給他諮詢意見，喜見無論演員或幕後團隊，不是純粹複製港產警匪片的公式，反能呈現九十年代內地生活的味道。家棟亦認同，過去看警匪片多是刀刀劍劍，槍來槍往，「槍戰當然精彩，官能刺激，但人性才最觸動人心。」他形容今次是多走一步，嘗試找尋警匪片的不同可能性。

鄭保瑞：從未見過的家棟 至於何以找家棟演公安？李子俊解釋，「因為我覺得之前家棟較多演反派，我想他嘗試演一個很正派的公安。」鄭保瑞補充說，由於案件發生在廣州，大家較易接受家棟講廣東話，他大讚家棟將以前演過的警察角色全抹走，「他本身是主角之一，某程度上要突出自己，但又要壓住自己，讓大家信服，他們都是同一年代的內地人，這是我未見過的家棟，那怕他都是警察(執法者)，好有泥土味，感覺好新鮮。」家棟與大鵬、齊溪等好戲之人，有不少對手戲，要表現出角色之間的張力，絕對有難度，家棟直言，「如導演所說，我要怎樣壓低自己？這次不是要一個英雄，他只是個人， 與他們混在一起要點處理呢，這是個大考驗，因為以前的角色很突出，今次不能。雖然全部要壓著去演，但我覺得幾舒服，不太擔心，因為演員的特質是被搓圖撳扁，好演員就是要達到要求。」