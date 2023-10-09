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娛樂
2023-10-09 18:25:03

第八個嫌疑人｜林家棟負傷堅持拍18小時無怨言 力撐導演李子俊

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林家棟在《第八個嫌疑人》演鍥而不拾查案的公安。

林家棟在《第八個嫌疑人》演鍥而不捨查案的公安。

由鄭保瑞及謝國豪監製、《狂獸》導演李子俊執導、林家棟和大鵬領銜主演的犯罪電影《第八個嫌疑人》，最新製作特輯「林家棟“執著狠人”特輯」曝光，扮演刑警王守月的家棟獲多位演員大讚專業，即使拍追逐場面扭傷腳，仍堅持負傷拍足18小時。導演李子俊感恩從首部執導的《狂獸》，到第二部執導的《第八個嫌疑人》，都獲家棟全力支持，「由只得故事大綱開始，他就已經很支持我拍這部戲，拍攝過程亦給予我很多意見，沒有他的意見，不會構造到如此活生生，為查案鍥而不捨的角色王守月。」電影將於1026日香港上映。

《第八個嫌疑人》改編自橫跨21年武裝械劫案。 林家棟在拍攝期間扭傷腳，仍負傷繼續拍攝。 大鵬（中）拍攝時暈低險墜崖 李子俊導演（右）立即上前查看情況 《第八個嫌疑人》將於10月26日香港上映。 林家棟在《第八個嫌疑人》演鍥而不捨查案的公安。

改編橫跨21年械劫案

電影改編內地建國以來最大武裝械劫案，電影原型案件橫跨21年，共劫走1500萬人民幣現金，1名押運人員死亡。案發後，5名在逃劫匪先後被捕，並被判處死刑，而背後的策劃者陳氏兄弟卻人間蒸發。導演李子俊透露開拍前特地探行逃犯路線，他續說，「打劫之後5個同謀被拉去打靶，然後他們要背負著這種心態去逃亡，我好想知角色的想法，想知他21年點樣生活，究竟他如何隱瞞太太，去到最後又如何被林家棟飾演的警察影響而自首。其實我選擇這個案件主要目的並非想拍主角打劫殺人，或者拍一齣動作片，而是我真的想知道這兩個主角逃亡經歷有多艱辛，他做了一件錯事令他這過去21年過得有多苦，箇中的心態又如何。」他亦大讚戲中兩位影帝，演出角色神髓，更揭露大鵬為電影不惜一切減肥，拍攝期間險發生墜崖意外。

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