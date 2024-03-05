熱門搜尋:
驚蟄 回南天 Belgravia Place 撤辣 馮祥記清盤 奧斯卡2024 李龍基 大光麵 長者醫療券 垃圾徵費 流感 姜濤 日圓匯率 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥 婚後事
Ad Block Ad Block
返回
娛樂
2024-03-05 11:01:00

筋肉型女警崩潰辭職 下海拍AV出道一炮而紅

分享：
筋肉型女警崩潰辭職下海拍AV出道「一炮而紅」

筋肉型女警崩潰辭職下海拍AV出道「一炮而紅」

日本AV女優入行前通常都是素人身份，而大部分均是出身破碎家庭、欠債纍纍或想搵快錢，於是「拋個身」出來下海。最近日本一位AV女優Chanyota(與田美咲)成為了傳媒追訪對象，原因是她本來投身警界，繼而轉行拍AV，是日本首位曾做過警察的AV女優。美咲最近接受雜誌《Friday》訪問，談及自己由警察轉行做女優的經歷。

日本28歲AV女優Chanyota（本名：與田美咲），出道前曾是一名派出所員警 日本28歲AV女優Chanyota（本名：與田美咲），出道前曾是一名派出所員警 日本28歲AV女優Chanyota（本名：與田美咲），出道前曾是一名派出所員警 日本28歲AV女優Chanyota（本名：與田美咲），出道前曾是一名派出所員警 日本28歲AV女優Chanyota（本名：與田美咲），出道前曾是一名派出所員警 日本28歲AV女優Chanyota（本名：與田美咲），出道前曾是一名派出所員警 日本28歲AV女優Chanyota（本名：與田美咲），出道前曾是一名派出所員警日本28歲AV女優Chanyota（本名：與田美咲），出道前曾是一名派出所員警 日本28歲AV女優Chanyota（本名：與田美咲），出道前曾是一名派出所員警 日本28歲AV女優Chanyota（本名：與田美咲），出道前曾是一名派出所員警 日本28歲AV女優Chanyota（本名：與田美咲），出道前曾是一名派出所員警 日本28歲AV女優Chanyota（本名：與田美咲），出道前曾是一名派出所員警 日本28歲AV女優Chanyota（本名：與田美咲），出道前曾是一名派出所員警 日本28歲AV女優Chanyota（本名：與田美咲），出道前曾是一名派出所員警

​民眾辱罵同袍吞槍最終崩潰辭職

Chanyota透露，本來未有想過會當警察，然而一次恐怖經歷，令她決心加入警界。「我讀大學時在超市打工，每晚回家也遇上跟蹤狂，幸好當時有警察協助，跟蹤狂最終被捕。當時，我決定投考警察為市民服務。」經過嚴格訓練後，Chanyota終於成為警察，被派到警局工作。「當我抄牌時，司機就會鬧我是稅金小偷，甚至粗口大罵。但最令我傷心是，與我同期警校畢業的同事吞槍自盡，自此我失去做警察的自信，於是決定辭職。」

教女優健身

辭去警察職務後，Chanyota邊做OL邊健身。因她熱愛鍛鍊身形，於是考牌當上健身教練。可惜及後疫情爆發，很多健身院倒閉，沒有工作難以維持生計，經朋友介紹下，她投身AV產業。「我本身對AV女優有份好奇心。自知會被歧視，但為了生活沒有辦法了。我又想，AV女優體力消耗大，也要鍛鍊身體的一種方法，我做女優夠說服力，可教她們健身，從中又可增加收入。」Chanyota現時身兼多職，除了女優、健身教練，亦是摔角女團P.P.P.TPKYO成員，又開設YouTube頻道，全力搵錢。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受