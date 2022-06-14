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娛樂
2022-06-14 17:14:49

精選專輯首日銷量破200萬 BTS找Anderson .Paak直播壯聲勢

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K-Pop

BTS舉行直播《Proof Live》，找來好友Anderson .Paak現場演奏。

韓國男團防彈少年團(BTS)4日前於YouTube頻道釋出《Yet To Come (The Most Beautiful Moment)MV後，昨日為新專輯《Proof》發布推出直播節目《Proof Live》，更找來美國歌手兼鼓手Anderson .Paak於現場演奏，在直播中BTS說：「比起穩穩陣陣，我們寧願去做自己想做的事，所以我們才能更像我們自己。」

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《Proof》首日全球銷量迅即突破200萬張。

Proof》是了解BTS的入門工具書

Proof》是BTS出道多年來首張精選專輯，首日銷量已經突破200萬張，充分印證了他們超高人氣。盛傳與BLACKPINK Jennie拍拖的成員V表示：「新專輯收錄了多首歌曲，這次是我們歌手生涯的第一篇章節總結。」SUGA答道，「BTS過往發布了很多歌曲，單是從中挑選就花費了不少時間。《Proof》薈萃了其中最精華的部分，可算是了解防彈少年團的入門工具書。」

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令BTS成長為國際巨星的《Dynamite》與《Butter》兩單，當然有收錄在《Proof》中。

格林美認識Anderson .Paak

BTS在《Proof Live》中先後演唱了《Born Singer》、主打歌《Yet To Come》和為粉絲獻禮的《For Youth3首歌曲，對於Anderson .Paak的亮相，隊長RM說：「在格林美頒獎禮上，我們與Anderson .Paak認識了，彼此更成為好友，因此促成今次合作。」本周四起，BTS將陸續亮相韓國電視台音樂節目《M COUNTDOWN》、《音樂銀行》及《人氣歌謠》等，為《Proof》進行打歌宣傳。

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即將入伍服兵役的BTS，近日不斷四出宣傳。

BTSProof Live》直播。

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