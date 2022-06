精選專輯首日銷量破200萬 BTS找Anderson .Paak直播壯聲勢

韓國男團防彈少年團(BTS)4日前於YouTube頻道釋出《Yet To Come (The Most Beautiful Moment)》MV後,昨日為新專輯《Proof》發布推出直播節目《Proof Live》,更找來美國歌手兼鼓手Anderson .Paak於現場演奏,在直播中BTS說:「比起穩穩陣陣,我們寧願去做自己想做的事,所以我們才能更像我們自己。」