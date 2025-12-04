紅白｜AKB48確認回歸 前田敦子孖大島優子合體成焦點

日本NHK電視台年度節目《第76屆紅白歌唱大賽》將於12月31日除夕夜舉行，昨日大會公布組成20年的AKB48決定代表紅組出賽，是組合繼2019年《紅白》後第13度出場，而8位昔日一姐及人氣成員均會合體，包括前田敦子、大島優子、高橋南、小嶋陽菜、板野友美、指原莉乃、峯岸南、柏木由紀，屆時將與現役成員大唱經典medley，勢必成為今屆焦點。

King & Prince 拆夥後有望同場 今年《紅白》演出陣容，代表男歌手的白組共有17個單位，福山雅治有望再一次擔任壓軸，還有本周來港出席Clockenflap音樂節的Vaundy、著名歌手久保田利伸、經典組合TUBE及ORANGE RANGE等，不過遭NHK封殺的尊尼事務所改名STARTO ENTERTAINMENT後，今年派出King & Prince重投《紅白》懷抱，不過前隊友平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太另組新團Number_i亦屬出席單位，或造就五人拆夥後首次同台。

YOASOBI 首次二缺一出場 至於紅組除了AKB48之外，還有《鬼滅》歌姬LiSA、巨肺天后MISIA、乃木坂46、韓國女團aespa，元旦開始暫時發展的三人電音女團Perfume，由於成員西脇綾香嫁人後首次出席《紅白》，相信同樣有助刺激收視。YOASOBI女主音ikura今年首次以個人姿態幾田莉拉出場，對於近年傳出隊友Ayase因太多紋身被禁亮相《紅白》，今次只得ikura登場，令說法更加甚囂塵上。