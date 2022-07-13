終嘗譚仔三哥「砂砂湯」 魏浚笙為圓夢破戒

於《i.SWIM》擁有亮麗出眾表現的魏浚笙(Jeffrey)，近日人氣一時無兩，更被評為全劇亮點。今日Jeffrey與劇中女友袁澧林(Angela)，以及觀眾近日最愛實力演員岑珈其，獲譚仔三哥米線(譚仔三哥)邀請，試食「砂砂湯肥牛鹿茸菇米線」、期間限定「辛」小食「煳麻辣椒豬肚」，以及「奶蓋芒果蒟蒻椰香金露」特飲。
於《i.SWIM》大騷健美身材的Jeffrey，於劇集去年底煞科後，一直辛苦保持操來不易的一身肌肉，近大半年非常克制，沒有大肆放縱地吃，但面對譚仔三哥「砂砂湯肥牛鹿茸菇米線」，Jeffrey終抵擋不住美味誘惑，盡情放縱：「我有個極愛吃譚仔三哥的女友，一早已聽聞這款三哥獨門神秘湯底，因為只限數家分店限量供應，我們數次特意專程到相關分店，但無奈並未有緣品嘗到，今次終於能一試，沒有令人失望，有三哥特色之餘，得出馬來西亞及泰國辣湯的味道，盡得每款風味精粹的完美『混血兒』！」
Jeffrey越級挑戰「砂砂湯」5小辣
自言嘗辣方面只是BB班的Jeffrey，品嘗「砂砂湯」時大膽越級挑戰所建議的5小辣：「為了能夠品嘗到這款特色米線的最佳風味，本身最多只敢吃10小辣的我，堅持要挑戰嘗試三哥建議的5小辣，雖然被辣得滿頭大汗，但絕對值得。」對於「砂砂湯」獨特濃郁又惹味鮮辣，「老實說對我來說稍為太辣，但是辣得夠過癮，在『奶蓋芒果蒟蒻椰香金露』幫助下，縱使是辣我亦忍不住連湯帶料吃清光。」
Angela口味偏佬愛煳麻辣椒豬肚
有文青女神之稱的Angela，形象清純，估不到她口味偏向「佬」，對全新的「煳麻辣椒豬肚」更情有獨鍾：「豬肚炆煮得極為入味之餘，更保留了軟滑爽彈的口感，焦香濃郁的煳辣本已是我最愛的三哥口味之一，這款小食再加入了麻香的花椒，贏得我的歡心！」鍾情花椒的Angela，雖不斷受到花椒的香氣刺激，但愈吃愈過癮，欲罷不能，引得Jeffrey哭笑不得。
岑珈其靠奶蓋金露特飲解辣
完全不能吃辣的岑珈其，竟大膽挑戰「砂砂湯」5小辣湯底：「以往到三哥只會選擇不辣的湯底，但這款『砂砂湯』畢竟是東南亞口味，象徵式亦要加點辣才能嘗得出其風味，湯底入喉順滑，帶有花生的香氣，極惹味。」試食過程中，岑珈其像Jeffrey一樣不時要飲「奶蓋芒果蒟蒻椰香金露」解辣，自稱吃辣BB班的Jeffrey，即取笑岑珈其才是正宗BB程度。