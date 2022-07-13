終嘗譚仔三哥「砂砂湯」 魏浚笙為圓夢破戒

於《i.SWIM》擁有亮麗出眾表現的魏浚笙(Jeffrey)，近日人氣一時無兩，更被評為全劇亮點。今日Jeffrey與劇中女友袁澧林(Angela)，以及觀眾近日最愛實力演員岑珈其，獲譚仔三哥米線(譚仔三哥)邀請，試食「砂砂湯肥牛鹿茸菇米線」、期間限定「辛」小食「煳麻辣椒豬肚」，以及「奶蓋芒果蒟蒻椰香金露」特飲。

於《i.SWIM》大騷健美身材的Jeffrey，於劇集去年底煞科後，一直辛苦保持操來不易的一身肌肉，近大半年非常克制，沒有大肆放縱地吃，但面對譚仔三哥「砂砂湯肥牛鹿茸菇米線」，Jeffrey終抵擋不住美味誘惑，盡情放縱：「我有個極愛吃譚仔三哥的女友，一早已聽聞這款三哥獨門神秘湯底，因為只限數家分店限量供應，我們數次特意專程到相關分店，但無奈並未有緣品嘗到，今次終於能一試，沒有令人失望，有三哥特色之餘，得出馬來西亞及泰國辣湯的味道，盡得每款風味精粹的完美『混血兒』！」