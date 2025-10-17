熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
娛樂
2025-10-17 19:00:00

絕命法官｜蔡思韵與張家輝合作獲劉俊謙派定心丸 周漢寧挑戰從演最慘角色

分享：
蔡思韵和周漢寧受訪，分享拍《絕命法官》的點滴。(吳康琦攝)

蔡思韵和周漢寧受訪，分享拍《絕命法官》的點滴。(吳康琦攝)

由影帝張家輝、視后胡杏兒主演的劇集《絕命法官》已在ViuTV播出近一星期，不少角色都陸續登場，除了林嘉華、張兆輝、朱栢康、謝天華、鮑起靜、張國強、許紹雄、谷祖琳等前輩級助鎮，還有蔡思韵(Cecilia)、周漢寧(周寧)、曾舜晞、曾向鎮等新生代演員，其中Cecilia和周漢寧繼電影《燈火闌珊》後再合作，兩人受訪時互笠高帽。

周漢寧在《絕命法官》演馬山寶，無辜成代罪羔羊。(劇照) 周漢寧在《絕命法官》跟張家輝僅有一場對手戲，但不幸遭遇卻因對方而起。(劇照) 張家輝在《絕命法官》為保護兒子，犧牲了周漢寧。(劇照) 蔡思韵在《絕命法官》演演的初出茅廬大律師周洛雯。(劇照) 蔡思韵在《絕命法官》演的周洛雯視張家輝為師傅，不料被對方出賣。(劇照)

被張家輝「老點」

蔡思韵演的初出茅廬大律師周洛雯，是秦譽的徒弟，視正直不阿的師傅為偶像，並受師傅交託為周漢寧演的馬山寶辯護，「但劇情發展佢(師傅)係老點咗我，我聽住佢講一步步咁做，點知害咗人，就係佢(馬山寶)。」談到與張家輝演對手戲，曾與家輝合作拍電影《贖夢》的老公劉俊謙亦大派定丸，「佢話放輕鬆，家輝哥好好人。」她大讚對方非常友善，「起初都有少少緊張，又好開心好期待，點知佢成日同哋啲後輩傾偈，好放鬆，完全無咗隔膜。」她指最大挑戰是對白，「拍戲較急，要一次過記四頁對白，有少少壓力。」
 

adblk5
周漢寧自言《絕命法官》演的馬山寶，是從演以來最慘角色。(劇照) 張家輝在《絕命法官》演黑化法官。 胡杏兒在《絕命法官》演正義女警。 《絕命法官》雲集影帝張家輝、視后胡杏兒、林嘉華、蔡思韵、周漢寧等演員，將於ViuTV播出。

睇playback偷師

周漢寧憶述與張家輝其中一場對手戲，當時角色情緒好激動，雖然只是一眼對望，家輝哥亦以眼神交足戲，他自爆，「家輝哥拍緊時，我會偷偷睇playback，學咗好多嘢。」他演舊城區的窮困小子，受表舅父張兆輝委託辦事，無辜成了代罪羔羊，與張兆輝有不少深情對手戲，從中亦獲益良多。

Cecilia形容，「佢角色好慘，係被宰嘅羔羊，好陰功，見佢為咗角色受許多苦，都無所謂，為咗角色好投入，有時搞到周身又紅又傷，一啲怨言都無。」周漢寧自言是演戲而來最慘角色，「會有情緒激動嘅地方，我會捉緊佢對世界嘅憤怒，點解佢會咁樣，而唔係純粹我好慘。」他透露拍攝期間亦有受傷，「同電單車有關，但唔劇透太多。」

ADVERTISEMENT

追蹤am730 Google News