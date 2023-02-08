給十九歲的我｜一文睇清拍攝及爭議12年時序

▻ 2011年9月：時任校長李石玉如穿針引綫，邀請1968年畢業的校友張婉婷為整個遷校計劃拍攝紀錄片，拍攝對象為當年在英華女學校就讀中一的新生； ▻ 2012年4月17日：根據《明周文化》刊登由阿聆提供當年由校方發出的同意書可見，阿聆父母簽下同意書（第一份同意書），允許攝製隊拍攝女兒在校內外狀況，並同意製成的紀錄片放映或分發（DVD）之用途。同意書簽訂時，事件主角均未成年； ▻ 2012年9月：英華女學校羅便臣道校舍原址重建，新學年開始後，師生遷往深水埗德貞女子中學舊校舍上課； ▻ 2012年至2022年：事件主角曾多次表明不想再參與拍攝，亦有女同學（沒有出現在《給十九歲的我》）由中一哭訴至中五，方獲准退出拍攝計劃。另一方面，《給十九歲的我》製作時間長達10年，原片錄影時數多達15,528小時（此數字源自2021年12月1日在尖沙嘴文化中心內部慈善放映的場刊第4頁至第5頁，惟早前跟張導專訪，她說共拍了30萬小時）從女生最初稱呼「張婉婷團隊」為「DVD Team」一名所見，女生們對放映的理解一直是只供校內放映／籌款用途（例子：校友捐款就可獲贈DVD）

▻ 2013年：香港國際電影節策劃「美好2013：大師微電影」系列，張婉婷有份參與並負責拍攝劇情短片《深藍》，邀請阿聆和她的弟弟當主角（尚有金燕玲主演），並有倫凱頤（阿雀）和佘麗薇（阿佘）參演； ▻ 2016年1月：電影其中一位主角馬燕茹和另一單車手李慧詩參加在日本伊豆舉行的亞洲場地單車錦標賽，張婉婷亦在場內訪問李慧詩，片段收錄在《給十九歲的我》之中； ▻ 2019年3月：英華女學校半山羅便臣道原址重建校舍啟用； ▻ 2021年下半年：根據阿聆的萬字文，校內首映（2021年12月）前半年至數月之前，有份在戲中現身的主角陸續收到通知，得悉校方和導演均有公映打算，她們沒有觀看任何片段的機會，也不知道電影原來已送往電檢； ▻ 2021年12月1日之後（沒有具體日期）：阿聆在首映後情緒不穩須求醫，由校方提供的心理醫生診斷後也表示以其狀態，「電影是不適合進行公映的」，阿聆向校方反映健康狀況及要求不要公開放映。由於阿聆和另一女生情緒不穩，校方代表和導演曾經聯絡和了解其不適原因，阿聆表明不願意電影公開放映，亦沒有責任協助公開放映；

▻ 2022年1月：校方首次提出private screening（私人放映）和參加電影節之說。阿聆再次表明不會同意對外放映，如果導演堅持，會要求對方把所有跟自己相關的片段全數剪走，惟導演以final cut已通過電檢為由拒絕； ▻ 2022年1月後（沒有具體日期）：校方草擬consent form（同意書），要求授權private screening和參與電影節，片中六名主角除了阿聆之外，其他五位主角均有簽署； ▻ 2022年6月：校方再次試圖游說阿聆，此時校方首次拿出2012年主角的父母簽署同意參與拍攝的文件。同時校方、導演及監製稱他們已經尋求法律意見，如果阿聆仍要繼續阻止，或須負上法律責任，又表示即使阿聆沒有簽署任何文件，成年後仍繼續參與拍攝的行為是給予製作團隊「silent consent」（沉默意味同意），有法律約束力； ▻ 2022年7月2日：張婉婷的伴侶、《給十九歲的我》顧問羅啟銳逝世； ▻ 2022年8月：《給》參與香港國際電影節，在西九龍圓方戲院舉行首映； ▻ 2022年9月至2023年1月：電影舉行多場優先場、私人包場放映，期間錄得不俗入座； ▻ 2022年10月：校方向阿聆表示已經跟發行商簽署協定，電影定必公映；

▻ 2023年1月15日：《給》獲頒「2022年度香港電影評論學會大獎」最佳電影； ▻ 2023年1月中：副校長周小鳳受訪時提及電影於香港電影節上映前8個月，聲稱「師長們能與女生們同行，彼此之間有傾談的機會，也邀請了張婉婷來處理她們心中的問題」； ▻ 2023年1月19日：張婉婷接受商台《一圈圈》訪問時，自爆2016年日本訪問李慧詩時沒有向日本官方申請記者證入場採訪，僅瞞騙日本方的場地職員，又稱訪問當日團隊是經「名譽董事」幫忙進入比賽場館（翻查資料，香港單車總會只有名譽會長和名譽顧問，而沒有名譽董事）； ▻ 2023年1月26日：曾任職記者和雜誌編輯的吳芷寧撰寫文章〈好睇，但就係有啲唔舒服〉，質疑電影拍攝期間出現權力不對等，在其facebook刊登後，引起熱議； ▻ 2023年1月28日：英華女校舉行《給十九歲的我》誓師大會，除了導演和前校長李石玉如外，4位受訪者：阿雀、阿佘、Madam（羅曉淳）、馬燕茹皆有出席，阿聆與香港小姐（江冰滢）沒有現身；

▻ 2023年2月2日：《給十九歲的我》全港公映； ▻ 2023年2月2日至2月4日：上映3日，《給十九歲的我》已錄得逾950萬票房收入； ▻ 2023年2月5日凌晨：《明周文化》獨家刊出阿聆親撰的萬字長文，交代她對紀錄片拍攝過程和導演處理方式的質疑和交涉過程。《明周文化》亦刊出另一主角阿佘的訪問，她同樣表示自己不希望公映，惟考慮後最終答允； ▻ 2023年2月5日下午：李慧詩長文控訴「被出現」在電影中，申明不會觀看《給》也不建議支持者觀看。同日，張婉婷在謝票活動中主動提出，電影將於翌日（6日）全線暫停公映；