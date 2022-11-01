絲打圍爐｜吳千語教獵筍盤秘笈 反對年齡增長市場價值下降：消費層次嘅年齡唔同咗啫

吳千語日前29歲生日，其富三代男友施伯雄（Brian）於微博公開多張甜蜜合照；吳千語曾與林峯拍拖5年，分手後與施伯雄拍拖4年，一直將戀情低調處理，甚少公開合照，是次施伯雄呢個行為就被網民指吳千語離嫁入豪門又近一步。近日吳千語就與陳欣妍（Shirley）擔任網台節目《絲打圍爐》嘉賓，與主持人楊詩敏（蝦頭）及練美娟大談獵筍盤秘笈，蝦頭直言：「真係學到好多野！」。

吳千語認為「筍盤」首要條件係要人品好，對工作亦要有熱誠：「其實事業都好緊要，佢一定要喺佢自己做緊嗰樣嘢上要好有熱誠，就算呢一刻可能唔係最叻嗰個，但係你覺得佢係一隻有投資潛力嘅股票。」佢又分享測試一個男士嘅方法，就係觀察佢點樣照顧及對待寵物、點與家人朋友相處，了解對方係咪有責任心。至於身型肥胖嘅男士，吳千語直言唔會揀，因為認為一個熱愛生活、自律、有穩定生活習慣嘅男士「肥極都有限」，成功人士必須自律，例如9點要返工嘅上班族，如果朝早8點去做運動，多數都係成功人士。

年齡增長市場價值不減

蝦頭就覺得女性隨年齡增長，市場價值可能會下降，不過吳千語就絕對唔認同呢個諗法，表示：「唔會下降，係你個消費層次嘅年齡唔同咗啫。」蝦頭即時高呼：「個消費群喺邊呀？我想搵一個可以消費我嘅消費群呀！」吳千語就指，單身女士應該要多外出擴闊圈子，適當地化妝，好好裝備自己；仲話自己已考慮過婚後點樣兼顧工作與家庭：「我試其他唔同嘅嘢，同朋友做服裝又好，做其他嘢又好，起碼我喺大咗肚，或者將來想生仔嘅時候，我唔至於話好似失業咁，又或者當呢行做得冇咁好，或者唔再有嘢搵我做嘅時候，我起碼有一啲本錢去做其他嘢囉。」吳千語呢集《絲打圍爐》嘅對答惹起網民討論，部分人認為吳千語講嘢好串，一講野就穿曬煲無涵養，啲拜金理論搞到全場人都好尷尬；不過都有網民話喜歡吳千語理性既性格，睇得出佢好自律，所以先會咁樣講。

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