綠黃色社會成員封「日版軒公」 受訪聞香港有黃綠醫生即爆笑

日本上位樂隊「綠黃色社會」出道7年，今年首度展開亞洲巡迴演唱會，更初次在香港開騷，日前在新蒲崗東蒲的巡演香港站舞台，4位成員分別以廣東話、普通話及日文三語跟歌迷交流，女主音長屋晴子大曬唱功演繹多首人氣單曲，型男結他手小林壹誓則自爆欣賞張敬軒，而低音結他手穴見真吾在encore環節時更表演「劍球」，四人更承諾一定會再來香港開騷。

peppe 第三度訪港

綠黃色社會由長屋晴子、小林壹誓、穴見真吾及鍵琴手peppe組成，除了穴見真吾最近榮升人父之外，長屋晴子亦宣布與樂隊BIGMAMA成員金井政人拉埋天窗，認真喜事連連。四人接受《am730》訪問，成員們大讚香港歌迷熱情，加上觀眾反應亦令他們投入及享受舞台。長屋晴子與小林壹誓是首次來港，長屋表示來到香港後印象大好，更感受到大家的人情味，而peppe今次已第三度訪港，第一次來港是觀光旅行，欣賞維港夜景及搭雙層巴士，上次是來港探朋友，今次來港有另一感受，而且更加愛上香港。穴見此行去了九龍寨城公園，除了解該處歷史外，還見到角色介紹，揚言之後一定會睇電影《九龍城寨之圍城》。