綠黃色社會成員封「日版軒公」 受訪聞香港有黃綠醫生即爆笑

日本上位樂隊「綠黃色社會」出道7年，今年首度展開亞洲巡迴演唱會，更初次在香港開騷，日前在新蒲崗東蒲的巡演香港站舞台，4位成員分別以廣東話、普通話及日文三語跟歌迷交流，女主音長屋晴子大曬唱功演繹多首人氣單曲，型男結他手小林壹誓則自爆欣賞張敬軒，而低音結他手穴見真吾在encore環節時更表演「劍球」，四人更承諾一定會再來香港開騷。
peppe第三度訪港
綠黃色社會由長屋晴子、小林壹誓、穴見真吾及鍵琴手peppe組成，除了穴見真吾最近榮升人父之外，長屋晴子亦宣布與樂隊BIGMAMA成員金井政人拉埋天窗，認真喜事連連。四人接受《am730》訪問，成員們大讚香港歌迷熱情，加上觀眾反應亦令他們投入及享受舞台。長屋晴子與小林壹誓是首次來港，長屋表示來到香港後印象大好，更感受到大家的人情味，而peppe今次已第三度訪港，第一次來港是觀光旅行，欣賞維港夜景及搭雙層巴士，上次是來港探朋友，今次來港有另一感受，而且更加愛上香港。穴見此行去了九龍寨城公園，除了解該處歷史外，還見到角色介紹，揚言之後一定會睇電影《九龍城寨之圍城》。
未敢同張敬軒合作
綠黃色社會新歌《My Answer》是天海祐希主演日劇《緊急取調室》新一季主題曲，已連續兩季為該劇負責主題曲，問到今次來港有否增添創作靈感？長屋晴子認為晚上的香港令人留有深刻印象，尤其對霓虹燈最難忘，若創作一首關於香港的歌曲定必會加入夜晚感覺。
穴見真吾透露是在疫情時開始玩劍球，當時跟小林壹誓同住，故曾被隊友投訴製造噪音，取得一級資格的他更曾在《紅白歌唱大賽》上一同參與健力士紀錄。談到減壓方法，成員一致認為有充夠睡眠是最緊要，長屋坦言畢竟已30歲，以前可以瞓足12小時以上，如今睡了8小時便會醒來。小林壹誓此行得知張敬軒是本地著名歌手，聽過對方歌曲有讚冇彈，自問未有資格跟軒公合作，更被隊友穴見真吾封為「日本軒公」。
分享組合名由來
至於樂隊改名為綠黃色社會的由來，原來是有成員把「綠黃色野菜」誤聽成「綠黃色社會」才決定成為隊名，不過這位前成員改完隊名後已經離隊，長屋更透露：「當決定組隊時，就即刻出現綠黃色社會這個名，不過大家沒有反對用這個古怪名稱，都有想像如果在另一平行空間，又是否有另一個組合名。」長屋晴子好奇問到香港人會否認為綠黃色社會是個古怪隊名，當記者表示一度搞錯「黃綠色野菜」，並解釋廣東話「黃綠醫生」的意思後，4人立即拍掌兼爆笑。