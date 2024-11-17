網上謠傳與鄭嘉穎婚變 陳凱琳正能量面對當訓練EQ

星級靚媽陳凱琳(Grace)，出席金鐘太古廣場內的環球美食超市GREAT FOOD HALL(GREAT)，率先體驗一場融合環球美食與藝術、結合味覺與視覺享受的華麗美饌盛會。席上又談到近日網上農場新聞的婚變謠傳，她親證與丈夫鄭嘉穎感情不老。
一身金色連身裙性感現身的Grace，直言活動的超市，在她與嘉穎拍拖階段，扮演了一個重要角色：「我同佢拍拖嗰時，始終兩個都係藝人，出街都會擔心俾人影到。但係我哋又好渴望，可以做啲日常做到嘅事，就係兩個人行吓超市，而我同佢第一次喺香港，可以實現呢個諗法嘅地方就係GREAT，所以真係好有緣。」她大讚店舖舒適寬敞，而且選擇豐富集結世界各地的環球美食，笑言急不及待逐一品嘗。
至於近日網上農場新聞，頻頻報道她與夫嘉穎婚變，Grace則說：「自己入行11年，有咩未見過、未聽過，面對呢啲唔係事實嘅謠傳，只可以保持正能量面對，就當訓練自己EQ。」她又拍，每晚都會下廚，煮食物給丈夫與兒子，不知為何會有此謠傳：「大家都知啦，香港人真係好忙，唔係晚晚都有時間煮飯，GREAT有唔同即食嘅嘢畀我揀，即時買走就可以返屋企開餐啦。」
Grace又笑言拍拖的時候，總是選購紅酒、芝士等等，為兩人準備晚餐約會：「而家結咗婚，有埋小朋友，行超市就變得好忙，又要買小朋友食嘅嘢，又要買我哋自己想食嘅嘢，而GREAT嘅方便就會有齊晒，大人小朋友都鍾意嘅嘢。」