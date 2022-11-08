網民出PO李佳芯陳自瑤二選一惹網民熱討 其中一位被指好wife-able

講到TVB嘅女神，相信唔少人都會諗起李佳芯（Ali）及陳自瑤（Yoyo），早前就有網民喺討論區出PO公投陳自瑤Yoyo VS 李佳芯Ali二選一，結果其中一人獲大部分網民支持，仲被指好wife-able添呀！

今個月尾就踏入40歲嘅李佳芯，12年由有線過檔去無綫，主持綜藝節目《學是學非》憑其靚樣開始被網民留意，人氣急升。14年開始接觸拍劇，初期經常飾演小三角色，例如《名門暗戰》嘅Ivy及《倩女喜相逢》嘅九尾狐等等。做小三做到人見人愛嘅Ali，於16年獲得「飛躍進步女藝員」，而佢戲份越嚟越重，晉身無綫當家花旦之列，18年憑《BB來了》嘅港媽唐恬兒一角榮升視后。過去幾年，Ali喺演戲都有好好嘅發揮，分別憑唔同劇集成功殺入「最佳女主角」最後五強，上年亦憑《愛美麗狂想曲》王麗美一角奪得「最受歡迎電視女角色」，演技備受肯定。至於感情方面，一向甚少緋聞嘅Ali喺15年與拍拖6年ViuTV演員陳炳銓拍拖，二人喺拍拖期間都不被外界睇好，佢哋喺前年分手時唔少網民都認為分手分得好，因為Ali一定係絕世好女友，陳炳銓根本襯佢唔起。去到今年年初，Ali與「蟲草大王」陳恩德爆緋聞，不過佢已經公開否認戀情。去到今日，有傳媒指有網民喺日本輕井澤發現Ali同疑似新男友甜蜜食和牛同行街街。

現年41歲嘅陳自瑤係模特兒出身，04年憑《赤沙印記@四葉草2》而為人認識，之後開始參與劇集拍攝，例如《法證先鋒》、《宮心計》、《公主嫁到》及《我的如意狼君》，不過星途平平。前年終憑《那些我愛過的人》飾演錢莉媛一角彈起，上年更憑《寶寶大過天》葉帆一角以大熱姿態奪得「最佳女配角」，演技獲得讚賞。另外，佢喺上年先後喺綜藝節目《好聲好戲》及《識貨》有出色表現，奪得冠軍，人氣急升。至於感情方面，王浩信與陳自瑤喺11年結婚，翌年4月誕下囡囡王靖喬（QQ），不過近年二人屢傳婚變，亦甚少提及家事。

早前有網民喺討論區出PO公投陳自瑤Yoyo VS 李佳芯Ali二選一，結果Ali獲得大部分網民支持及指好wife-able，例如「Ali sure win!」、「yoyo老態出晒 一笑法令紋好深」、「Ali做老婆一流」、「Ali好正 又係時候睇誇世代欣賞Ali bb美貌」、「邊有得比 李佳芯靚太多」、「Ail正 好多」、「一定係Ali」及「ali 世一，點都贏」等等。不過Yoyo亦有網民支持，認為佢身材比Ali優勝及由《四葉草》時期去到而家都係咁正。

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