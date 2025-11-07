網民被「高海寧」誘騙欠下周身債 受害者家人向高Ling求助幫忙澄清

現年38歲的高海寧（高Ling）近年憑《新聞女王》系列爆紅，在中港兩地密密接job，人氣急升。近日有不法之徒利用高海寧的名氣進行詐騙，有一名網民因此陷入網戀騙案，網民的家人非常無助，就向高Ling本人求救，希望她能公開澄清，藉此令弟弟「清醒」。

被誘騙欠周身債

該網民的家人向高Ling求助，並表示他的弟弟收到自稱「高海寧」的訊息，對話中甜言蜜語，並誘騙他買了很多點數卡，導致欠下周身債，但弟弟卻一直深信真的是高海寧本人。該網民的家人續指：「我哋有嘗試打電話去TVB詢問，答案我地當然知道肯定不會真的是你，我哋勸又勸過，鬧又鬧過，沒有辦法下已經去報警了，但警察話只係備案都幫唔到啲乜嘢。」並指：「佢哋whatsapp 仍然不斷，我細佬仍然心信不疑，沉溺喺呢一段所謂嘅愛情裡面。我只希望你喺呢度幫忙澄清一下，沒有發出此類whatsapp，我收到你嘅回覆就會轉畀佢知。我真係好希望得到你本人嘅澄清回覆。非常感謝！」