網紅晚安小雞偽造柬埔寨詐騙園區被打片段 鏡頭前下跪道歉並被判監2年

台灣網紅「晚安小雞」在柬埔寨直播，造假闖詐騙園區被虐打的劇情，遭柬國警方逮捕。2月15日下午柬埔寨警方召開記者會，晚安小雞與拍檔阿鬧均戴上手銬，並當場下跪道歉。

據《柬中時報》16日報道，兩人犯有「煽動製造社會動亂罪」，被西哈努克省初級法院判處兩年有期徒刑，罰款400萬柬幣（約7,701港元）。

另外罰款400萬柬幣

法院判決透露，「晚安小雞」本名叫陳能釧（31歲），「阿鬧」本名叫魯祖顯（34歲），來到柬埔寨的目的是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強暴和人體器官交易的造假影片。

事緣2月12日，台灣直播主網紅「晚安小雞」聲稱獨自前往柬埔寨西港「凱博園區」，拍攝凱博園區內部狀況並開直播，但中途疑遭軍人痛打倒地，鏡頭也被強制關閉。之後晚安小雞報平安，更開直播哭喊：「我自作自受」 。