台灣網紅「晚安小雞」在柬埔寨直播，造假闖詐騙園區被虐打的劇情，遭柬國警方逮捕。2月15日下午柬埔寨警方召開記者會，晚安小雞與拍檔阿鬧均戴上手銬，並當場下跪道歉。
據《柬中時報》16日報道，兩人犯有「煽動製造社會動亂罪」，被西哈努克省初級法院判處兩年有期徒刑，罰款400萬柬幣（約7,701港元）。
另外罰款400萬柬幣
法院判決透露，「晚安小雞」本名叫陳能釧（31歲），「阿鬧」本名叫魯祖顯（34歲），來到柬埔寨的目的是為了拍攝關於人口販賣、凌虐、強暴和人體器官交易的造假影片。
事緣2月12日，台灣直播主網紅「晚安小雞」聲稱獨自前往柬埔寨西港「凱博園區」，拍攝凱博園區內部狀況並開直播，但中途疑遭軍人痛打倒地，鏡頭也被強制關閉。之後晚安小雞報平安，更開直播哭喊：「我自作自受」 。
被捕前已有人質疑造假
當時網紅「四叉貓」便稱，晚安小雞只是在酒店外的馬路開直播，未必是凱博園區。許多網友也質疑真實性，留言指「好希望被抓是真的」，也有網友持相反意見相信絕非造假，留言力挺「人沒事就好」。
另外造假被揭發後，有網民在Facebook專頁「靠北直播主」爆料，起底「阿鬧」：「晚安小雞，台灣之恥。台南市議員候選人李美素之子魯祖顯（網（絡）化名阿鬧）已經被柬埔寨警方逮捕，證實做假，迷彩軍裝是由魯姓男子扮演。」李美素被查出多次參選台南市議會平地原住民議員。
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