網紅溫紫雅遭前度以性愛片勒索財色　Gia籲勿傳播不雅片段

因為以性感造型入馬場而被稱為「馬場竹昇妹」嘅19歲網紅溫紫雅Gia，早前喺IG自爆被前男友以性愛片段勒索30萬元，更被對方要求繼續發生關係。Gia透露已報警處理。

好友亦被同樣手法要脅

Gia嘅帖文提到：「我一年前經朋友介紹下認識Ivan，大家好情投意合，好快就發展成男女朋友關係。後來情變之後，聽朋友講述原來佢曾經用不同嘅名字結識新朋友，我起疑心之後，就沒有再理會Ivan。一年後，我收到佢send俾我偷拍我嘅不雅影片、片段、身分證照片以及屋企住址（我從來冇提供過），要求繼續同佢發生性關係，以及支付大概30萬贖回照片和影片。」