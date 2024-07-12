網紅溫紫雅遭前度以性愛片勒索財色　Gia籲勿傳播不雅片段

因為以性感造型入馬場而被稱為「馬場竹昇妹」嘅19歲網紅溫紫雅Gia，早前喺IG自爆被前男友以性愛片段勒索30萬元，更被對方要求繼續發生關係。Gia透露已報警處理。
好友亦被同樣手法要脅
Gia嘅帖文提到：「我一年前經朋友介紹下認識Ivan，大家好情投意合，好快就發展成男女朋友關係。後來情變之後，聽朋友講述原來佢曾經用不同嘅名字結識新朋友，我起疑心之後，就沒有再理會Ivan。一年後，我收到佢send俾我偷拍我嘅不雅影片、片段、身分證照片以及屋企住址（我從來冇提供過），要求繼續同佢發生性關係，以及支付大概30萬贖回照片和影片。」
「後來得知原來Ivan有以同樣形式，用身分證照片以及屋企地址要挾（脅）介紹人（我好朋友）提供我嘅身分訊息，但當其時我係完全唔知情。案發之後，我已經立即在律師陪同底下向警方求助，並且協助調查，案件仍在調查當中。」
不時post水着同性感照
而Gia就提醒網民：「倘若有任何朋友收到涉案的不雅照片，以及關於我的個人身分訊息，請立即刪除以及請勿廣傳，以免助長不法分子肆虐。」而天盟娛樂就代發新聞稿，指警方在7月9日周一凌晨2時09分接獲相關報案，目前案件仍在調查。
溫紫雅係香港、馬來西亞混血兒，今年只有19歲，現正修讀大學並且係兼職模特兒。Gia不時post水着同性感照，而家有近5萬網民追蹤佢嘅IG。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈