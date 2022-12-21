綾瀨遙傳閃婚後公開亮相 佐藤健同日現身被爆深夜約索女睇波

33歲日本男星佐藤健，最近憑Netflix劇《First Love 初戀》進一步帶旺事業， 最近他與綾瀨遙還驚爆閃婚傳聞 ，兩位當事人昨日(20日)各自出席公開場合，自然成為焦點所在。佐藤健昨日以一身西裝出席微博在東京舉行的頒獎禮，獲頒「最優秀演員獎」，他表示非常榮幸，更感受到自己的作品能傳達給中國觀眾及粉絲，揚言今後會繼續努力。

至於37歲的綾瀨遙已超出適婚年紀，她被指跟佐藤健發展的姐弟戀終修成正果，懷疑會在年底或元旦宣布婚訊；昨日，綾瀨遙穿米白色背心裙出席美容雜誌的頒獎禮，流露出一臉幸福笑容，目前她正忙於宣傳夥拍木村拓哉於下月開畫的古裝片《THE LEGEND & BUTTERFLY》，日媒指有關綾瀨遙的明年工作尚未向外公開，令人揣測是否已為人生大事作好安排。其實綾瀨遙去年確診新冠肺炎後，爆出疑有特權及其母誤墮高息投資騙局等負面新聞，圈中人認為婚事定有助「沖喜」，成為人妻後或能刺激其演藝事業再創另一高峰。

夜會圈外美女睇世界盃

不過，佐藤健日前深夜卻被雜誌《女性Seven》拍到冒雨抵達一間私竇酒吧，會合其諧星好友早川信行等三名男性，同場還有兩名打扮斯文的年約30歲美女，之後他與兩名索女離開酒吧，再轉場搭的士到早川寓所欣賞當晚日本對克羅地亞的世界盃賽事。