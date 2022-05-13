編劇家協會︱謝賢憑《殺出個黃昏》擊敗霆鋒奪最佳角色 林家棟首以編劇身份獲獎

香港電影編劇家協會舉行由全體會員一人一票選出的「年度推薦劇本獎」及「年度最佳電影角色獎」，今屆結果已經出爐。

香港電影編劇家協會每年均會由全體會員一人一票選出「年度推薦劇本獎」及「年度最佳電影角色獎」，而今年的結果已出爐，「2021年度推薦劇本獎」分別由《濁⽔漂流》及《殺出個⿈昏》奪得，「2021年度最佳電影角色」則是《殺出個⿈昏》中的田立秋（謝賢、林耀聲共同演出）。

今年兩個獎項競選戰况激烈，有8個角色入圍競選「年度最佳電影角色獎」。《殺出個黃昏》連奪兩獎，編劇何靜怡及林家棟十分高興。何靜怡表示：「多謝編劇會、監製林家棟及謝國豪、導演高子彬及所有幕前幕後工作人員，很高興大家喜歡這個故事，希望以後有更多不同題材的港產創作面世！」首度以編劇身份奪獎的林家棟亦說：「今次《殺出個黃昏》可以得到編劇會的青睞，所有台前幕後都功不可沒，特別是四哥（謝賢）同寶寶姐（馮寶寶）成功演活了立秋和蔡鳳，這個殊榮應該屬於大家，我們會繼續嘗試更多不同的創作，我代表《殺出個黃昏》的團隊，再次衷心感激。」