羅啟豪同媽咪合唱勁溫馨 自爆細個係奀皮仔

無綫昨晚推出特備節目《我和媽咪有個約會》，由陸浩明及薛家燕擔任主持，出席嘉賓當中包括有近排最HIT的《中年好聲音》三甲周吉佩、李佳、羅啟豪。李佳帶同兩名兒子上陣，羅啟豪就與媽咪Anne一同亮相。同場還有《聲夢傳奇2》黃洛妍（Janees）、XiX等等。
眾多環節，以羅啟豪與媽咪合唱《Cheek To Cheek》，及Janees與媽咪合唱《談情說愛》最惹熱討，對於兩位唱得之人的媽咪在節目中難得開金喉，網民對兩位媽咪唱功更是大表驚喜：「羅啟豪媽媽專業歌藝，舞姿跟啟豪好夾」、「啟豪和媽咪唱得好好聽，眼神交流好溫馨」、「羅啟豪媽媽應該也參加中年好聲音」、「Janees媽咪Joyce好靚女，可以組雙J合唱團」、「Jan（Janees）同Jan媽好有愛，Jan媽栽培得Jan超級好，看得出品德兼備」。
啟豪與Janees還分別對媽媽進行真情剖白，啟豪笑指自己小時候愛駁嘴，經常與媽咪因練琴問題有磨擦，啟豪說：「一開始我學琴，我媽媽話係我自願學，但之後我唔願學。」Anne聞言笑著補充：「我（嬲到）話會趕佢走。」Janees則謂一直很渴望媽媽的稱讚，她說：「我媽咪係一個要求好高嘅人，所以由細到大佢從來都唔讚我」，Joyce聽畢感觸回應：「其實我唔係唔讚佢，只係我想佢更加虛心啲學習，唔好讚壞咗。」
自爆奀皮史
啟豪及Janees又按製作組要求親手寫信給媽咪，羅啟豪信中自爆奀皮史：「媽咪，我明嘅，因為我細個比較頑皮同唔聽話，做功課同練琴成日要你去督促，普通話補習時永遠唔見咗人，仲要成日同二家姐打交，令你好心痛將我送去英國寄宿，等我學識自律。最近你畀咗勇氣我去參加《中年》，令我可以開始人生新一頁，所以媽咪我多謝你，我永遠愛你。」
至於Janees則主要感謝母親Joyce一路以來的包容，及為自己的種種付出：「冇你就冇今日嘅我，多謝你媽咪，請原諒我嘅固執同倔強，其實我都好希望可以保護你，呢幾年你辛苦了，Jan都長大喇，係時候畀我照顧你」，Joyce邊讀邊感動至淚如雨下，Janees見狀即無限痛惜地為媽咪抹眼淚，場面感人。