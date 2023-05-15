羅啟豪同媽咪合唱勁溫馨 自爆細個係奀皮仔

無綫昨晚推出特備節目《我和媽咪有個約會》，由陸浩明及薛家燕擔任主持，出席嘉賓當中包括有近排最HIT的《中年好聲音》三甲周吉佩、李佳、羅啟豪。李佳帶同兩名兒子上陣，羅啟豪就與媽咪Anne一同亮相。同場還有《聲夢傳奇2》黃洛妍（Janees）、XiX等等。 眾多環節，以羅啟豪與媽咪合唱《Cheek To Cheek》，及Janees與媽咪合唱《談情說愛》最惹熱討，對於兩位唱得之人的媽咪在節目中難得開金喉，網民對兩位媽咪唱功更是大表驚喜：「羅啟豪媽媽專業歌藝，舞姿跟啟豪好夾」、「啟豪和媽咪唱得好好聽，眼神交流好溫馨」、「羅啟豪媽媽應該也參加中年好聲音」、「Janees媽咪Joyce好靚女，可以組雙J合唱團」、「Jan（Janees）同Jan媽好有愛，Jan媽栽培得Jan超級好，看得出品德兼備」。

啟豪與Janees還分別對媽媽進行真情剖白，啟豪笑指自己小時候愛駁嘴，經常與媽咪因練琴問題有磨擦，啟豪說：「一開始我學琴，我媽媽話係我自願學，但之後我唔願學。」Anne聞言笑著補充：「我（嬲到）話會趕佢走。」Janees則謂一直很渴望媽媽的稱讚，她說：「我媽咪係一個要求好高嘅人，所以由細到大佢從來都唔讚我」，Joyce聽畢感觸回應：「其實我唔係唔讚佢，只係我想佢更加虛心啲學習，唔好讚壞咗。」