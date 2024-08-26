羅啟豪榮升《中年好聲音》大師兄 喜與歌迷交流盼齊做慈事回饋社會

羅啟豪(Ramon)昨日(25日)現身《中年好聲音3》錄影，當年他在《中年好聲音》勇奪第3名，之後工作不斷，早前更推出個人作品《相信 相信》，反應不俗。轉眼第三屆《中年好聲音》又很快播出，羅啟豪如今變成大師兄，他表示不擔心自己的人氣被分薄，很開心《中年好聲音》家庭愈來愈大。

不憂人氣被分薄 Ramon稱兩年前參加《中年好聲音》，如今節目來到第三屆，他亦感嘆時間過得很快，很感恩參與不同活動、演出，令他獲益良多，他很感激節目為他帶來了不同的人生。他表示暫時未跟《中3》的參賽者交流，但都希望他們可以走得更遠。問到可有擔心人氣被分薄，他認為香港的樂壇可以容納不同的人，所以很歡迎大家加入《中年好聲音》，加入樂壇，好讓百花齊放。 Ramon透露9月將會繼續《相信 相信羅啟豪 Believe in Ramon Lo Busking Tour》，到香港不同地方唱歌。他很多謝fans club「豪吧」為他安排不同地方，除了讓更加人可以聽到他唱歌外，自己也可以深入了解香港更多。

與歌迷 關係密切 Ramon與「豪吧」的關係非常密切，歌迷為了令更多人認識自己的偶像，會大搞不同活動，而Ramon亦會很積極參與。他的歌迷也知Ramon愛做慈善工作，於是趁中秋佳節挑選了來自香港十間社企的十款優質產品組合成「豪吧」《十式社企迎中秋》禮籃，希望讓更多人認識香港不同的社企。問到他知不知這個計劃時，Ramon非常清楚內容，更不忘擔任推銷員力薦產品。工作多多的他仍可以跟歌迷會保持緊密聯，可見Ramon並非只是單方向接收歌迷們的支持，也會積極參與活動。他坦言希望可以跟歌迷們一齊做義工，因為自己身在一個比較幸運的生活環境，希望可以盡自己的能力幫助更多人。