羅啟豪自爆怕默書又愛賴床 個唱門票被秒殺有望巡迴演出

羅啟豪及其歌迷會「豪吧」主辦的親子嘉年華《小鬼大作戰》，日前在灣仔合和中心中庭舉行開幕禮，羅啟豪廣邀《中年好聲音》戰友李佳、丁文俊、魏嘉信、顏志恒太太Fion、沈宗賢、甘永傑，以及新歌《小鬼主意》MV導演Welby Chung與兒子（《小鬼主意》MV童星）齊齊亮相，啟豪率領藝人嘉賓及其兒女玩轉全場遊戲攤位。
嘉年華以啟豪新歌《小鬼主意》為靈感，結合遊戲、萬聖節氣氛及「親子角色大反轉」的創意概念，啟豪表示：「新歌《小鬼主意》的主題，表示孩子都希望盡快長大，可以自己做決定。所以為了幫小朋友完成心願，讓他們在《小鬼大作戰》做一天成年人，才有這個角色大反轉的嘉年華。」現場設置很多有趣攤位遊戲，啟豪搶先試玩「默贏定默書」，遊戲方法為大人與小朋友二人一組鬥默書，小朋友所默的非常簡單，相反大人就要默寫極其艱澀的生字，啟豪笑言：「小時候我已最怕默書，試過為此逃避扮消失，躲在衣櫃或床下底，激到屋企人嘔電！今次遊戲成績亦強差人意，五個字我只記得兩個，其他部首筆劃撈亂晒！」啟豪又自爆：「從小我好愛賴床，常說讓我多睡五分鐘；入行之後，我規定自己提早兩小時起床，預留足夠時間梳洗、化妝與換衣服。」
即將在十二月舉行的個人演唱會，啟豪也會大跳勁舞嗎？「不同製作組與主辦單位，都好喜歡安排我跳舞，今次演唱會rundown 未定，不同風格及語言的歌曲都想唱，但目前看來，應該不會有太多跳舞環節，至於其他有什麼驚喜，暫時就要賣個關子！」演唱會的最貴門票內部認購僅花五十五秒已告售罄，名副其實被「秒殺」，啟豪坦言欠下親友一身飛債，談到有否加場機會，啟豪說：「今次海報寫上『香港站』，應該有望展開巡迴演唱，但細節還在洽談中，稍後會有公布。」