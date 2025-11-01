羅啟豪自爆怕默書又愛賴床 個唱門票被秒殺有望巡迴演出

嘉年華以啟豪新歌《小鬼主意》為靈感，結合遊戲、萬聖節氣氛及「親子角色大反轉」的創意概念，啟豪表示：「新歌《小鬼主意》的主題，表示孩子都希望盡快長大，可以自己做決定。所以為了幫小朋友完成心願，讓他們在《小鬼大作戰》做一天成年人，才有這個角色大反轉的嘉年華。」現場設置很多有趣攤位遊戲，啟豪搶先試玩「默贏定默書」，遊戲方法為大人與小朋友二人一組鬥默書，小朋友所默的非常簡單，相反大人就要默寫極其艱澀的生字，啟豪笑言：「小時候我已最怕默書，試過為此逃避扮消失，躲在衣櫃或床下底，激到屋企人嘔電！今次遊戲成績亦強差人意，五個字我只記得兩個，其他部首筆劃撈亂晒！」啟豪又自爆：「從小我好愛賴床，常說讓我多睡五分鐘；入行之後，我規定自己提早兩小時起床，預留足夠時間梳洗、化妝與換衣服。」