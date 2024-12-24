羅啟豪自認瘦底因一原因暴肥至160磅 「癲價」搶奪紀念「汗衣」

羅啟豪的歌迷會「豪吧」為了延續去年年尾的《與羅啟豪之冬日約會音樂會》，增添普天同慶的聖誕氣氛，更為啟豪送上一份聖誕大禮，特別於赤柱美利樓舉辦會共7日的《羅啟豪冬日約會迷你市集》，羅啟豪日前親臨市集，與豪殼(歌迷暱稱)及遊客親密互動，簽名合照有求必應，更主持攤位遊戲，得知豪殼以超過原價幾十倍的「癲價」去競投自己的二手衫，大感驚喜與詫異。

巿集用13個含「心」字的詞語例如「細心」、「匠心」、「醉心」等，作為攤檔名稱以及代表啟豪的特質，其中「細心」攤位是考記憶力的遊戲，遊客需要以短短十秒去記住五張啟豪不同相片的次序，這天啟豪特別客串遊戲大使，坐鎮攤位親手調亂相片與眾同樂，看到自己各款靚相，啟豪笑言：「到現在還是很不習慣自己的chok樣，這些相片都是歌迷精心挑選，象徵不同階段的自己。」啟豪到達飲食攤位時最為興奮，自認自來愛吹甜品，「小時候吃自助餐，我的食量很大，家人常會取笑我，拿五碟食物，起碼有3碟是甜食！」

入行前，啟豪的體重高峰超逾160磅，但他捐出的義賣二手衫褲尺碼偏細，他微笑解釋：「以前我比較瘦削，那時候也流行窄身衣服，甚至小時候的我本來也是瘦瘦的，說起來有點搞笑，我有一個堂妹，她是胖胖的，所有親友都覺得她很可愛，可能有少少妒忌心態，我暗地誓要比她更胖，加上我很愛吃，不費吹灰之力便完成任務，現在入行當然要比較注重身形了。」最近啟豪更積極健身操fit自己，務求以最佳狀態出席頒獎禮及澳門回歸演出。

黃鴨打卡 Tee 成搶手貨

啟豪拿出接近一百件衣服作二手衫義賣，其中一件軍綠色T恤成為搶手貨，啟豪解釋特別之處，「去年我穿上這件衣服在維港跟黃色巨型橡皮鴨（由荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作）合照，平時我的po只有幾百個like，但這個po竟然有超過一萬個like，令我非常驚喜！」拍照當日天氣炎熱，啟豪這件名副其實的「汗衣」成為極具收藏價值的珍品，豪殼以超過衣服原價幾十倍的「癲價」搶奪，令啟豪難以置信：「我本來不希望歌迷花費太多金錢，但這次二手衫拍賣，籌得善款會捐到服務癌症兒童及其家人的『生命小戰士會』，做善事自然值得鼓勵了！」

問到今年如何歡度聖誕，啟豪表示：「除了和親友一起慶祝之外，主要是全力準備26號boxing day在聖誕市集閉幕禮的演出，我會精心挑選多首應節歌曲，務求大家聽得開心，一起共渡佳節！」市集開放日子為即日起至12月26 號，在最後一日，「生命小戰士會」合唱團將在現場獻唱，啟豪更會在美利樓壓軸登場，以歌聲去為市集進行圓滿閉幕。