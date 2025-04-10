羅啟豪連續兩年助拍檔奪MVP！夥黃博直播爆唱錯變神級和音

羅啟豪與師妹黃博開 live 分享賽後感受及花絮。

無綫節目《中年好聲音3》早前進行「中 1、中 2 助力賽」環節，作為《中 1》師兄羅啟豪與師妹黃博合唱經典作品《囚鳥》，不但獲得評審一致好評「無得彈」，影片更一連七日高踞熱搜榜，點擊量直逼70萬！節目每集由嘉賓評審選出一位 MVP（最具價值選手），是次表演除助黃博奪得賽季第二個MVP外，亦令羅啟豪繼去年為譚輝智助力後，連續兩年於助力賽為拍檔贏得MVP，被網民盛讚為「助力大師」。 演出反應熱烈，二人亦乘勢開 live 分享賽後感受及花絮。兩師兄妹除分別被封為中一及中三的靚聲王，更被視為標準 I 人（內斂性格人士）。啟豪在預告貼文中搞笑邀請觀眾參觀「兩個唔講嘢嘅人」表演 live chat（直播聊天）。結果直播毫無冷場，爆料與真情兼備。

直播中二人爆出多個不為人知的細節。由於今次羅啟豪率先得知拍檔是誰，他便要單獨揀選歌曲，為此他特地重溫黃博過往所有表演片段，深入了解對方聲線與幅度，最終於自己的歌單挑選出幾首歌，黃博則從中選定《囚鳥》，成就一次經典合唱。啟豪更於預備初期，工作至深夜仍為黃博錄起自己唱歌部份，供對方於家中設計唱法。 原來二人初時亦構思過舞台設計——希望將他們各自置身於一個鳥籠中，後來改成使用兩個高台作象徵。不過由於黃博當日穿上高跟鞋，來回上下高台太過吃力，最終演出取消所有裝置，單靠兩人站在舞台上對唱。種種安排足證二人為今次演出花盡心思，只為呈現觀眾眼前最理想的效果。