羅啟豪預告個唱請龍婷兼跳舞 劉威煌計劃明年出新歌

羅啟豪與劉威煌今日(17日)到銅鑼灣出席黃洛妍fans meeting，並擔任嘉賓。羅啟豪表示很開心收到黃洛妍的邀請，因為fans club成立一周年是很重要的事，可以跟對方分享感到榮幸，希望她可以愈唱愈好。

提到他月底舉行個唱，問到準備的進程，他稱剛完成《歡樂滿東華》演出，今日之後便可以專心練歌及練舞。他透露已邀請龍婷做嘉賓，「我哋參加《中年好聲音》係同一組，同埋一齊出席活動，但就冇公開合唱，好開心佢答應做嘉賓！」他稱準備了多種語言的歌曲，除了廣東話、英文及國語外，亦會唱另一種外語歌曲，同時也會挑戰一些其他自己未曾試過的歌曲。