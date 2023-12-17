羅啟豪預告個唱請龍婷兼跳舞 劉威煌計劃明年出新歌

羅啟豪與劉威煌今日(17日)到銅鑼灣出席黃洛妍fans meeting，並擔任嘉賓。羅啟豪表示很開心收到黃洛妍的邀請，因為fans club成立一周年是很重要的事，可以跟對方分享感到榮幸，希望她可以愈唱愈好。
提到他月底舉行個唱，問到準備的進程，他稱剛完成《歡樂滿東華》演出，今日之後便可以專心練歌及練舞。他透露已邀請龍婷做嘉賓，「我哋參加《中年好聲音》係同一組，同埋一齊出席活動，但就冇公開合唱，好開心佢答應做嘉賓！」他稱準備了多種語言的歌曲，除了廣東話、英文及國語外，亦會唱另一種外語歌曲，同時也會挑戰一些其他自己未曾試過的歌曲。
羅啟豪感謝無綫支持
他稱今年是大豐收的一年，「今年真係收穫大，獲益良好，尤其係性格上面。因為我係一個好內斂同怕羞嘅人，參加完比賽令我整個人都開放咗，見到傳媒都唔會好驚。同埋又得到公司支持，幫我接好多工作。同埋我出道6個月左右，又幫我開個音樂會，真係好多謝公司。」他希望來年可以推出個人作品，他稱已籌備中，期待來年都可以繼續有多些工作。
劉威煌唔敢諗冠軍
劉威煌在《中年好聲音2》愈戰愈勇，問到他有沒有諗過會贏得冠軍，他稱不敢多想，「其實對手都唱得好好，依家每個人都各有特色，連我自己都愛上咗佢哋，大家都冇話一個求勝心好強，反而係每次都要做好啲，先對得住大家。至於分數就交俾評判，高分當然開心，但低分都唔緊要，反而係多聽佢哋意見，去學習令自己進步啲。」
預計明年出新歌
他稱今年過得很快，很開心疫情過去，很多事情都開始復常。他指今年參加比賽，令他不少計劃押後，當中包括推出新歌，他說︰「今年有咁多新開始，所以好多計劃都要重新排過。新歌會推到下年，錄好咗但未搞後期。」本身瓣數多多的他坦言過得很充實，雖然忙碌都很開心，「過去幾年都有時唔知可以做咩，依家就好多嘢排住做，係好開心！希望下年可以繼續。」