羅家英出演《馬湘蘭》歌曲MV男主角 反對汪阿姐挑戰演老角

羅家英、謝曉瑩、高潤鴻、李龍、新劍郎與梁兆明等今日(2日)出席新編粵劇《馬湘蘭》暨戲腔流行曲《金陵幽蘭》發布會。《馬湘蘭》將於9月12日至13日在高山劇場上演，謝曉瑩出演馬湘蘭一角，家英哥雖未有參與是次演出，但他被故事吸引，於是與謝曉瑩在《金陵幽蘭》的MV合作。大會播出MV片段，家英哥以「葉問」造型出現，他在MV中戴的帽子更是他的私伙物品。

接拍港台劇集 近年專注粵劇發展的家英哥透露將會為港台拍攝劇集，他表示自己從沒抗拒拍劇或電影，只是沒有人找他。他又提到早前完成自編自導自演的新編粵劇《大鼻子情聖》後，有感壓力太大，所以不考慮再寫劇本及曲。問到他的工作行程，他稱除了做粵劇，亦要往返大陸工作，9月要到山東踢「村超」，屆時將有機會跟前巴西球星卡卡和前烏克蘭球星舒夫真高同場較技。