羅家英驚爆4度患癌 剩9年命拒做化療 ：我笑我不是哭

現年78歲的羅家英曾在2004年及2014年兩度患肝癌，2019年又再發現患前列腺癌，幸好一次又一次戰勝病魔。家英哥近日與朱茵到武漢巡演舞台劇《驢得水》，他接受內地媒體訪問時，卻驚爆第4次患上癌症，最多剩下9年壽命，但他表示不會做化療和電療：「我就舒舒服服拜拜各位朋友」。

訪問中，家英哥相當醒神，被問到有何秘訣？家英哥中氣十足表示：「我不怕死！」並重提以前患癌的經歷，「2004年肝癌，那個時候我59歲。（那你是怎樣戰勝？）後來過了兩、三天，我就念《心經》。（每天背嗎？）我就是心裡想的東西太多，我就不想，我就背《心經》，然後感悟到就是人生就是空，來又是空，去又是空，所以心無掛礙，我覺得人生就是這樣。」