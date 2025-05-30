羅家英驚爆4度患癌 剩9年命拒做化療 ：我笑我不是哭

現年78歲的羅家英曾在2004年及2014年兩度患肝癌，2019年又再發現患前列腺癌，幸好一次又一次戰勝病魔。家英哥近日與朱茵到武漢巡演舞台劇《驢得水》，他接受內地媒體訪問時，卻驚爆第4次患上癌症，最多剩下9年壽命，但他表示不會做化療和電療：「我就舒舒服服拜拜各位朋友」。
訪問中，家英哥相當醒神，被問到有何秘訣？家英哥中氣十足表示：「我不怕死！」並重提以前患癌的經歷，「2004年肝癌，那個時候我59歲。（那你是怎樣戰勝？）後來過了兩、三天，我就念《心經》。（每天背嗎？）我就是心裡想的東西太多，我就不想，我就背《心經》，然後感悟到就是人生就是空，來又是空，去又是空，所以心無掛礙，我覺得人生就是這樣。」
家英哥︰90歲已經是長壽
家英哥接著自爆現正面對第4次癌症，主持非常愕然，家英哥續爆剩下九年命，會以平常心面對：「我就問醫生，我現在打針吃藥的話，前列腺的癌症大概可以存活多久啊？他說可以，大概8年左右吧，我就想，現在開始，我就8年到9年壽命，90歲已經是長壽嘛，我再長命有甚麼用啊？所以我一點都不怕。（八九年之後）化療、電療不做，我就舒舒服服，拜拜各位朋友，再見。」家英哥豁然面對，他說：「我很舒坦，我笑我不是哭，我是這樣想，我希望大家都是這樣想，你跟那癌症說，我死你也死，最好你不要搞我，我又不搞你。」