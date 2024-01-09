羅志祥相隔八年再辦香港個唱 融入特效科技重現經典金曲

羅志祥（小豬）與香港樂迷闊別八載，終於帶同他全新的科技感舞台特效重臨舊地，其世界巡迴演唱會《EVOLUTION》香港站已在星期日（7日）假亞洲國際博覽館舉行。是次的巡迴演唱會，過去先後走訪美國、澳洲、加拿大、新加坡及馬來西亞等地，而剛踏進2024年不久，同樣亦是小豬入行29周年的大日子，選址香港作為新一年的演出首站。 演唱會以震撼的煙火效果配合《修羅》作開首，舞台以巨型LED屏幕呈現不同的立體視覺效果，強勁的節拍加上小豬的勁度十足的舞功，甫登場已震撼全場。小豬大叫「HONG KONG」更令尖叫聲不絕於耳，緊接的《No Joke》、《夠了》及《Trap Game》更讓樂迷進入瘋狂狀態。四首快歌後，小豬隨即以廣東話向香港樂迷打招呼：「大家好，我係羅志祥，大家好唔好呀？再嚟香港，我啲廣東話講得幾好，今日好開心呀，你哋開心嗎？差唔多六年冇嚟啦，我睇到好多好朋友、新朋友，大家食飯未呀？食飽啦？」他更於台上邊換裝邊以普通話續說：「這次來香港真的很開心，想起在香港美好的回憶，在這幾天都回來了，謝謝。今天的演唱會差不多八個小時左右，沒有，就兩個多小時，我希望大家可以跟我玩得開心。」一直在說廣東話的小豬，看到台下有觀眾「O晒咀」，他說：「你聽不懂沒關係，我自己知道自己說甚麼就可以啦。好啦，今天有很多歌，會帶大家回去過去的回憶，今天沒有流汗，大家都不要回去哦。」又預告會到台下與每位樂迷自拍、握手，隨即引來全場歡呼尖叫。

接下來是慢歌時間，小豬帶樂迷重溫昔日的深情金曲《好朋友》、《自我催眠》、《小丑魚》、《不具名的悲傷》及當年熱爆港台的劇集《轉角遇到愛》片尾曲《愛轉角》，浪漫的氛圍佈滿整個會場，全場大合唱加上大片燈海加持，讓氣氛再次推上高峰，舉手投足盡顯個人魅力。 小豬再度於台上說：「前幾天，我到了尖沙咀、中環、銅鑼灣，想起我第一個獎是在香港拿的，我當年二十幾歲，今年是我出道的29年。我小時候看《翡翠歌星賀台慶》，看到劉德華、張學友、郭富城及鄭秀文，我在家看着，嘩，我長大要當明星，也剛好，這時我在香港樂壇最豐富的時代。」說罷，小豬在台上騷出白板，笑言自己懂通靈術，要即場表演魔術，邀請台下樂迷選一個數字，又邀請另一位估他在白板寫甚麼，惹來笑聲不斷。

與觀眾近距離聊天自拍 之後，小豬表示要繼續為樂迷送上一首首的回憶之歌，隨即響起《我不會唱歌》的前奏，台下又是一陣歡呼聲，然後是《灰色空間》、《習慣就好》、《未完的承諾》，再來是來自劇集《海派甜心》的重磅經典情歌《愛不單行》。連串的深情曲式，每首都讓樂迷忍不住同步跟唱，於樂曲之中憶起各自的青春歲月。柔情過後，小豬送上一系列中快板歌曲，《有我在》、《我的皇后》、《美麗的誤會》、《敢不敢》與《忍住》，邊跳邊唱，加上舞台效果，小豬還邊跳邊派心心。