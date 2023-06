美國經典樂團MR.BIG最後世巡 宣布7月31日假灣仔開騷

美國殿堂級重型搖滾組合MR.BIG最後一次的世界巡迴演唱會「THE BIG FINISH」香港站,將於7月31日晚在灣仔修頓場館舉行。MR.BIG此刻已經準備就緒,於7月及8月前往日本和東南亞啟動他們的全球巡演,而南美洲、歐洲和美國的演出亦將於2024年初進行。

樂隊的長期音樂夥伴,鼓手Nick D’Virgilio(Spock’s Beard、Big Big Train)將會在今次巡演代替因帕金遜症於2018年去世的Pat Torpey。今次演出的最大亮點是MR.BIG將會一次過演繹1991年白金銷量的經典大碟《Lean Into It》裏面的所有歌曲, 無論是流行搖滾典範《Green-Tinted Sixties Mind》、強勁節奏配合電鑽彈奏的《Daddy, Brother, Lover, Little Boy》和浪漫金曲《To Be With You》等等, 都會一一在現場呈現眼前。

正如結他手 Paul Gilbert 所說:「音樂就像時間旅行。你可能會聽到一些帶你回到1992年的歌曲,它會令你完美地回憶起當時發生的一切。在這次巡演中,我想給觀眾一個時間旅行的機會。並說『這隊樂隊真的很利害!』好的音樂是永恆的。」門票將於7月7日於Tix-Get-Go公開發售,指定信用卡用戶更可在7月5日獨家優先訂票。票價分別為$880、$580港幣,設有企位和座位提供選擇。另設極少量$1180港幣 的VIP門票,憑票可進入前排VIP區及換取樂隊成員親筆簽名海報一張。