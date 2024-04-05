美心妹妹15歲Celine楊鎧凝招募男友　要170以上無脾氣加可愛靚仔

15歲「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）因2013年拍攝美心廣告為人熟悉，其後更加踩入電視圈參與TVB《愛我請留言》、《陪着你走》等多套劇集拍攝。近年專注學業嘅Celine積極經營社交平台，與酒店和網店等合作試用產品以外，不時分享生活照及自拍照。
叫網民DM自己
昔日嘅小豆釘打扮充滿少女感，拍照時更加擺出多個可愛表情，變得亭亭玉立，唔少網民都表示睇住佢大。正值青春期嘅Celine最近於社交平台直言恨拍拖，更加公開擇偶條件。
Celine分享「理想boy」條件，仲叫網民DM自己：「Me理想boy，要有活力，要係識得運動嘅，要170以上，要cute cute地，希望係冇乜脾氣，最重要係靚仔。But me A0，所以只係幻想，如果你係DM me」。
我身邊啲人全部拍晒拖啦
有網民感概留言：「到咗Celine都搵男朋友既年紀了」。Celine續出PO表示順其自然：「我身邊啲人全部拍晒拖啦，Me表示me le，算啦，船到橋頭自然直」又指身邊無靚仔朋友：「Why我冇靚仔frd，唔通我太恐怖？大家快啲話我知why。」
唔少網民都叫Celine唔洗心急：「因為你出名，驚俾人討論」、「可能你太可愛啦」、「妹妹依家要做嘅，我諗就只有好好生活，好好成長，增加自己嘅經驗值先。對於我呢個36歲嘅大哥哥嚟講，妹妹仲有大把時間啦」、「唔急啦，自己玩下先啦，享受下先」等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈