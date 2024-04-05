美心妹妹15歲Celine楊鎧凝招募男友　要170以上無脾氣加可愛靚仔

15歲「美心妹妹」楊鎧凝（Celine）因2013年拍攝美心廣告為人熟悉，其後更加踩入電視圈參與TVB《愛我請留言》、《陪着你走》等多套劇集拍攝。近年專注學業嘅Celine積極經營社交平台，與酒店和網店等合作試用產品以外，不時分享生活照及自拍照。

叫網民DM自己

昔日嘅小豆釘打扮充滿少女感，拍照時更加擺出多個可愛表情，變得亭亭玉立，唔少網民都表示睇住佢大。正值青春期嘅Celine最近於社交平台直言恨拍拖，更加公開擇偶條件。

Celine分享「理想boy」條件，仲叫網民DM自己：「Me理想boy，要有活力，要係識得運動嘅，要170以上，要cute cute地，希望係冇乜脾氣，最重要係靚仔。But me A0，所以只係幻想，如果你係DM me」。