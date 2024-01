美斯訪香港｜國際邁亞密來港 「姜神」再合體 傳姜濤Anson Lo任表演嘉賓

以「姜神」作招徠 炒賣門票

今日在「演唱會門票出讓」的社交平台 有人出售兩張門票,面值$2280一張,賣家以「姜神」組合作招徠,相信叫價頗高。

另外,MIRROR 在完成香港站的演唱會後,12子將會舉行世界巡迴演唱會,MIRROR海外巡迴首站為英國,分別於倫敦(3月12日)及曼徹斯特(3月14日)舉行;柳應廷(Jer)及李駿傑(Jeremy)在出發前,還要出席王雙駿(Carl叔叔)3月9日在會議舉行的首個個人作品展「《王雙駿 HATS ON 音樂會》 While the Music Lasts 」,而在曼徹斯特的演唱會完成後,Jeremy亦要火速回港,緊接準備與Gin Lee李幸倪、Jay Fung馮允謙及肥仔梁業在3月20日假會展舉辦《拉闊音樂會 LAVA》,行程非常緊湊。