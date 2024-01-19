美斯訪香港｜國際邁亞密來港 「姜神」再合體 傳姜濤Anson Lo任表演嘉賓

MIRROR 的16場演唱會正進行得如火如荼，尾場則在球賽的前一天2月3日結束，有消息指主辦方指定「姜神」擔任表演嘉賓，所以在演唱會結束翌日，「姜神」便要繼續開工，擔任球賽嘉賓。據知二人將會打頭陣在球賽開始之前表演，而其餘的鏡仔則可以在觀眾席欣賞賽事。

美職聯球會國際邁亞密（Inter Miami CF）落實於於2月4日香港大球場跟香港隊進行表演賽，屆時大家可以欣賞球王美斯(Lionel Messi) 出神入化的球技。除了球王外，原來人氣王姜濤及Anson Lo （盧瀚霆）這對「姜神」組合亦會合體擔任表演嘉賓！

以「姜神」作招徠 炒賣門票

今日在「演唱會門票出讓」的社交平台 有人出售兩張門票，面值$2280一張，賣家以「姜神」組合作招徠，相信叫價頗高。

另外，MIRROR 在完成香港站的演唱會後，12子將會舉行世界巡迴演唱會，MIRROR海外巡迴首站為英國，分別於倫敦（3月12日）及曼徹斯特（3月14日）舉行；柳應廷（Jer）及李駿傑(Jeremy)在出發前，還要出席王雙駿（Carl叔叔）3月9日在會議舉行的首個個人作品展「《王雙駿 HATS ON 音樂會》 While the Music Lasts 」，而在曼徹斯特的演唱會完成後，Jeremy亦要火速回港，緊接準備與Gin Lee李幸倪、Jay Fung馮允謙及肥仔梁業在3月20日假會展舉辦《拉闊音樂會 LAVA》，行程非常緊湊。