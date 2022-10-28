美麗戰場丨何依婷擺脫乖乖女形象挑戰奸角 網民眼前一亮讚：演得好好

TVB台慶劇《美麗戰場》今晚（28日）將播出大結局，近日劇情大逆轉，講述鍾家寶（陳瀅飾）終極黑化，不斷利用好姊妹李靜兒（劉佩玥飾）記者身份對外揭發王一言（陳山聰飾）秘密，及為求報復龐振宇（方力申飾）離婚要求，扮被家暴公開傷勢，更出賣李靜兒。正當大家以為阿寶係重點嘅時候，原來一直扮乖乖女嘅細妹龐子珊（何依婷飾）都謀反，仲不停數落阿哥，仲鬧爆佢係廢柴。今次飾演奸角嘅何依婷，角色同以往好唔同，令觀眾眼前一亮。

何依婷變臉獲好評

前晚（26日）劇情就講到集團董事局副主席龐子珊，喺爸爸龐國棟（姜大衛飾）面前一直扮乖乖女，不過其後背後非常不滿，仲與老公（黃庭鋒飾）合謀對付龐振宇。子珊喺得勢後終於露出真面目，更前往落難嘅阿哥屋企攞威，要求阿哥出席晚宴，不過遭到阿哥拒絕。而佢就發脾氣：「咁你而家即係唔比面我，唔嚟睇我台戲啦？」，並以阿哥賴以維生嘅20萬零用錢作為要脅。之後， 龐振宇話大家一家人，佢就話：「阿哥咁又點呀？邊個叫你咁廢呀？咁多年嚟你次次賴嘢，邊次唔係我幫你補鑊呀？」、「我哋都係姓龐㗎，點解個天要咁唔公平呀？我等咗好耐，等你做錯事，等你畀爹地踢出龐家，好啦！終於畀我等到囉！知唔知我幾咁開心，我每晚發夢都笑醒呀！」最後子珊仲恐嚇阿哥話：「如果你都係夠膽唔嚟，我保證你以後冇好日子過呀！」

去到噚晚（27日），龐振宇想重返龐氏集團，並得到唐昕（朱晨麗飾）嘅幫助。唐昕陪同龐振宇與龐子珊會面，期間唐昕問子珊係唔係唔會收手，而佢就回答話：「我龐子珊要嘅嘢，冇人可以搶得走，邊個夠膽搶嘅話，連老豆、阿哥都冇面畀」，之後仲嬲爆阿哥：「廢柴，你諗住叫唐昕出嚟就大到我呀？你慳啲啦！我夠膽擔保，過埋今日之後你以後冇好日子過。」、「我都係姓龐㗎，點解份身家唔可以有我份呀？」唐昕唯有再揭底牌，原來佢一早已經安排咗人引誘子珊老公，其拍下其出軌影片，仲話小三有愛滋病，成功逼令子珊辭去龐氏集團職務及離開香港至少半年。

演技勁過陳瀅

喺呢兩集，何依婷成功突破以往嘅乖乖女形象，其奸到出汁嘅眼神同表情，成功令觀眾眼前一亮。唔少網民紛紛留言大讚，例如：「今日睇完妳做壞人做得好好呀，加油」、「不得不讚你 《美麗戰場》演技有進步 覺得你比較適合做奸角 有發揮空間 祝君好乖乖女類型反而真係唔岩你」、「何依婷有突破！」、「何依婷演這個角色比演君好更適合」、「反而何依婷算做得幾好」、「何依婷演技勁過哂啲咩陳瀅同劉咩月」、「何依婷演得好好」、「何依婷演技大爆發！」及「今年既最佳女配角出現了」等等。

《美麗戰場》截圖

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《美麗戰場》截圖

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《星空下的仁醫》劇照

《十月初五的月光》劇照

何依婷

何依婷IG

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何依婷

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載