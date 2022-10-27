美麗戰場｜丁子朗乞丐造型再亮相 網民估係Final Boss 陳瀅哭別嫲嫲一幕被大讚

TVB台慶劇《美麗戰場》今周將迎來大結局，近日劇情大逆轉，講述鍾家寶（陳瀅飾）終極黑化，不斷利用好姊妹李靜兒（劉佩玥飾）記者身份對外揭發王一言（陳山聰飾）秘密，望可以與公司解約脫離王一言。導演葉念琛日前接受訪問時表示劇集將會愈嚟愈多嘢發生，令觀眾覺得知人口面不知心，例如前晚（25日）播出一集，一向感覺乖乖女嘅龐子珊（何依婷飾）真面目曝光，原來佢一直都靜待機會上位；另外，早前釋出預告中，劉佩玥又與陳瀅講：「你以為你今日得到晒所有嘢，但其實你已失去晒所有嘢」，呢一句令觀眾期待陳瀅嘅結局，又喺到預計劇集Final Boss會唔會係程裕進（丁子朗飾）或鍾家琪（蔣家旻飾），又或是二人會聯手報復，事關丁子朗消失數集後，竟然以乞丐造型回歸。

丁子朗趁林小美（陳曉華飾）返工約圓圓（關嘉敏飾）返屋企偷歡，捉姦在床，仲狠摑陳曉華3巴，結果劉佩玥搵嚟哥哥嘅手下打丁子朗，結果被打跛手。前晚（24日）佢再出場，竟變成一個披頭散髮嘅乞丐，網民表示見到丁子朗咁折墮感到非常抵死。丁子朗表示足足需要化妝兩個鐘，當佢完成造型後四處整蠱藝人，包括劉穎鏇及江欣燕，前者被嚇到用英文問發生咩事；後者就完全唔認得丁子朗，當丁子朗伸手問佢借5蚊，佢仲一臉疑惑咁問對方身份。

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