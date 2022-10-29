美麗戰場｜大結局O晒咀 網民鬧爆葉念琛竟然有PART 2

《美麗戰場》昨晚播出大結局，早前一眾藝人出席活動時指結局不是如此容易見到，並指導演葉念琛會因應觀眾反應剪出不同版本。葉念琛多次表示「結局一定會峰迴路轉，出人意表！」果然如他所言，結局看到大家O晒咀，更在網上洗版留言︰「究竟我睇咗咩？」、「係咪趕收工？」、「咩事個劇情大暴走？」

大結局這一集講到陳瀅演的鍾家寶為了廿億贍養費出賣「李靜兒」劉佩玥，令她身敗名裂兼隨時坐監，事後對方只給對方一千萬掩口費，並稱若對方真的入獄便會給她多二千萬。幸好，「徐富貴」林盛斌出手，為劉佩玥求情寧犧牲地皮才解決事件。陳瀅借機向丁子朗演的程裕進稱，當年是「林小美」陳曉華害到他右手被砍斷的人，最後令到陳曉華被丁子朗殺死。陳瀅與劉佩玥亦因此大鬧一場。

其後方力申演的「龐振宇」約陳瀅相見，更請求她原諒，而此時方力申本應是與朱晨麗演的唐昕過得十分開心，沒想到鏡頭一轉，方力申的電話影片見到朱晨麗原來搭上方力申的老竇姜大衛。未幾方力申便在海上失蹤，而朱晨麗就用普通話講電話︰「咪叫咗你放過佢囉。」之後鏡頭回到香港小姐選舉，陳瀅突然收到電話，便走到停車場，竟然此時「反骨琪」蔣家旻出現，眾人互相對望便劇終。網民隨即鬧爆，更到葉念琛的社交平台留言求個明白，沒想到他PO出眾人碰杯的照片宣布開拍第二輯。