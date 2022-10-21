美麗戰場｜蔣家旻演「反骨琪」被姦戲壓力爆煲 拍完虛脫要飲汽水補充糖份

由陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華等合演的台慶劇《美麗戰場》，蔣家旻（Angel）飾演的「反骨琪」在昨晚一幕被姦戲，在網上掀起連番熱討，是劇集一大高潮。劇情講述「世紀賤精」琪琪原本打算害家寶（陳瀅飾） 失身給威爺（李成昌飾），還自攜攝錄機欲拍下家寶被姦過程公諸於世。豈料威爺手下阿信（李啟傑飾）「叛變」迷暈琪琪，並將其與家寶調包，最終「反骨琪」慘遭強姦。威爺滿足獸慾後露出奸險真面目，以二人的性愛片段要求琪琪任其魚肉及接客，琪琪盛怒下拿起生果刀怒拮威爺，不過真正殺死威爺兇手另有其人。

對於琪琪害人終害己，昨晚網民洗版式留言大嗌心涼兼抵死，談及該場被姦戲，Angel 受訪時大讚昌哥事前與她做足溝通，開拍前對方所有動作都一清二楚，又感謝幕後對她很照顧，加上有打底，故拍攝時都能很放心去演。不過由於擔心自己「做得唔夠好」，Angel 拍攝前一晚已開始有壓力：「因為場戲好多情緒要處理，由化妝開始我已經要㔷埋一邊。」 Angel另外接受無綫娛樂新聞台獨家訪問時，更大爆葉念琛搞笑要求:「導演希望我嗌救命程度，係佢喺隔籬房都聽到，我都覺得好合理，如果現實中咁樣嘅話，真係會嗌到咁大聲，希望有人聽到可以救你。我就用盡全身嘅力嗌到全塊面都紅晒，拍完嗰場虛脫到要飲汽水補充糖份。」Angel 又謂有工作人員向她透露見她拍出來手部和頸部均激動見紅:「我都冇諗過自己嗌到可以手、頸都紅晒，有史以來第一次咁，好真實！」

Angel 續指全劇最大難度並非被姦戲，而是緊接其後的浴室爆喊戲：「想喊但又要唔准喊， 因為個角色好勝，亦唔覺自己有錯，咁到底要點樣呈現唔輸得但又委屈? 所以覺得仲辛苦過鬧交戲，鬧交戲都仲可以直接表達個情緒，但呢場個情緒就好複雜。觀眾一定覺得你抵 死，但你又想佢哋有少少同情個角色。」