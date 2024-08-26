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娛樂
2024-08-26 20:19:43

美麗40路｜Sica媽參選自我介紹勁搞笑 網民：有其母必有其女（附參賽者名單）

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「Sica媽」洪淑燕參加ViuTV《美麗40路》選美節目。

「Sica媽」洪淑燕參加ViuTV《美麗40路》選美節目。

ViuTV曾舉辧《肥美人》、《口罩小姐》系列等另類選美真人騷，今年則奉上《美麗40路》，節目將緊接《反起跑聯盟2》，於92日晚上9時30分正式開播。日前ViuTV在官方社交平台發布40位佳麗的自我介紹與資料，其中一位26號的洪淑燕雖因鼻窿下的銷魂癦被指似「祥嫂」，但她以「榴蓮洪」作稱號的自我介紹，非常爆笑，深得網民歡心，like數達三甲之內。原來她是何洛瑤(Sica)的真媽媽，難怪網民都留言指Sica深得母親真傳。

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「Sica媽」洪淑燕參加ViuTV《美麗40路》選美節目，搞笑地以「榴蓮洪」作別名。 Sica指母親先斬後奏，報了名參加《美麗40路》才通知她。

分享湊女蝦碌事

Sica媽在簡介中分享成長趣事，充滿綜藝感，寫道︰「6歲時試過煲金魚粥。7歲用鷹粟粉扮白粉嚇媽媽。8歲將白兔便便當陳皮糖請人食。10歲將黑色牙膏同高露潔牙膏嘅盒對調，結果啲師奶熟客買完返去唔對路落嚟搵我媽媽，我媽媽即刻怒啤我。18歲住宿舍時，同學認為我冇可能唔識打麻雀，一試就愛上了。23歲結婚，26歲意外地生了天氣之女(Sica)……

她又分享湊女蝦碌事，「34 教女數學功課 太勞氣 疑似激動到拍枱拍斷手指」、「40 100蚊個女去長洲仲以為自己好豪」，並自爆食放題威水史，「36 自助餐可以食40隻生蠔。37 放題可以食100隻生蝦。榴槤放題食了52.5粒馬來西亞榴槤。40+ 一次過食20隻大閘蟹」等。

▼美麗40路參賽者完整名單▼

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美麗40路參賽者｜1號周雅韻（Connie） 美麗40路參賽者｜2號文炎君（Bonnie） 美麗40路參賽者｜3號盧慧茵（Sue） 美麗40路參賽者｜4號葉慧如（Heidi） 美麗40路參賽者｜5號葉慧如（Heidi） 美麗40路參賽者｜6號曾甜詩（Sophie） 美麗40路參賽者｜7號吳寳儀（Polly） 美麗40路參賽者｜8號梁晞雯（雲千藍） 美麗40路參賽者｜9號陳懿汶（Barbie） 美麗40路參賽者｜10號彭方廷（Kiko） 美麗40路參賽者｜11號林慧倩（Giselle） 美麗40路參賽者｜12號鄧祖欣（Pam Pam） 美麗40路參賽者｜13號廖嘉麗（Athene） 美麗40路參賽者｜14號翁貝怡（Florrie） 美麗40路參賽者｜15號李橋芝（Jennifer） 美麗40路參賽者｜16號馬麗如（Taylor） 美麗40路參賽者｜17號黃捷穎（繪子手） 美麗40路參賽者｜18號黃瑞瑜（Ester） 美麗40路參賽者｜19號陳雅慧（Cindy/仙迪） 美麗40路參賽者｜20號李泳芯（Nika） 美麗40路參賽者｜21號温儉美（Creamy） 美麗40路參賽者｜22號朱筠雅（Katchupx） 美麗40路參賽者｜23號翟敏婷（Mina） 美麗40路參賽者｜24號巫珮琪（Momo） 美麗40路參賽者｜25號楊司韻（Sothy） 美麗40路參賽者｜26號洪淑燕（榴蓮洪），Sica媽媽 美麗40路參賽者｜27號張凱莎（Belle） 美麗40路參賽者｜28號區詠詩（Coyi） 美麗40路參賽者｜29號施雅莉（Ali） 美麗40路參賽者｜30號文芷苓（校長） 美麗40路參賽者｜31號董寶醟（Meiling） 美麗40路參賽者｜32號劉融融（漂亮玫瑰） 美麗40路參賽者｜33號鄭慧瑜（Vianla） 美麗40路參賽者｜34號黎家寶（Bobo） 美麗40路參賽者｜35號曾凱霖（Belle） 美麗40路參賽者｜36號黃浩鈴（Mekie） 美麗40路參賽者｜37號趙芮嵐（Yolanda） 美麗40路參賽者｜38號江可欣（Kaye） 美麗40路參賽者｜39號王燕妮（Josie） 美麗40路參賽者｜40號高以嘉（以嘉）

獲讚親民又貼地

由於自我介紹提及「天氣之女」，起初網民也懷疑是否Sica媽，後來有人分享她兩年前現身Sica主持的節目《男女自然觀察學會》的片段，Sica媽在節目大爆金句：「你鍾意Marco，我鍾意姜濤。」網民紛紛留言，「原來牙席深得真傳」、「有其母必有其女」，並大讚她夠親民又貼地，「呢個介紹最好睇」、「這樣的簡介才吸引。其他參選者要借鏡」更有建議兩母女拍住上做綜藝節目。Sica回覆傳媒指母親先斬後奏，但對於母親參賽，沒甚麼意見，因為母親向來給她很大自由度，她也不會干涉母親的決定。

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「Sica媽」洪淑燕的自我介紹非常搞笑，自爆成長蝦碌事。 網民建議Sica與母親以組合形式拍節目。 Sica媽的自我介紹獲網民大推。