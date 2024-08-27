香港天王郭富城人氣至今居高不下，知名作家張哲生翻出他1992年到台灣拍攝的咖啡廣告，更是有網友發現，影片中的女主角正是活躍八點檔戲劇的「凍齡女神」李維維；對此，李維維本尊也回應了。
郭富城當年26歲 「不錯喔」成台灣潮語
張哲生近日在Facebook分享出1段影片，只見當年26歲的郭富城與16歲的李維維在廣告中演繹浪漫的邂逅，2人在咖啡廳相遇，女方故意將咖啡打翻來吸引郭富城的注意，郭富城則帥氣地遞上小虎咖啡，並瀟灑地離開，而李維維則害羞地對著鏡頭說道：「受不了的酷！」
郭富城在影片最後，也回眸露出迷人笑容，以濃厚廣東腔、不標準的普通話說道：「小虎咖啡，不錯喔！」；而該廣告當年在老3台強力放送，「受不了的酷」、「不錯喔」成為台灣民眾的流行語，更是讓當時僅是模特兒的李維維知名度大開，成為演藝生涯代表作。
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李維維獲網民大讚凍齡有術
張哲生的帖文也讓女主角的身分也再次成為焦點，雖然他表示：「小虎咖啡廣告裡對郭富城說『受不了的酷』的女孩，真的是李維維！」，但網友有不相信，意外釣出48歲的李維維本人回應：「小虎咖啡那支真的是我啦！」，也讓不少人驚呼：「真的是妳欸！」，也跨讚她凍齡，如同過往般漂亮、可愛。
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