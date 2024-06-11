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娛樂
2024-06-11 20:41:04

翁靜晶稱向「大媽」發律師信 何太鬧爆X街︰你好自為之

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翁靜晶在直播中表示向「大媽」發律師信，何太知道之後暴跳如雷。

翁靜晶在直播中表示向「大媽」發律師信，何太知道之後暴跳如雷。

《東張西望》的何伯個案至今仍成為網民茶餘飯後的話題何太更成為網絡紅人，在抖音不時跟「粉絲」交流。昨日(10日)翁靜晶在直播中末段表示會向一位「大媽」發律師信，何太就對號入座並不停鬧爆翁靜晶，更著對方好自為之。

何太不時在抖音回應。

何太不時在抖音回應。

向「大媽」發律師信

翁靜晶在整個直播中並未有提及到何太的名字，她說︰「呢位大媽，我對佢冇敵意嘅，我唔會仇恨佢嘅，佢背後一定有一個好可憐嘅歷史，所以我明白嘅，我知道佢想改善生活、改善家人嘅生活，但我都希望佢可以攞個愛心去對人哋家人嗰啲小朋友。」

她續稱自己向來做事都會先禮後兵，會出律師信給予大媽作為一個制衡的措施，她說︰「如果佢係好人嘅，行善良嘅路，佢唔好去傷害人，好好哋去對呢個家庭入面嘅人，咁就唔會有下一著。但係如果好過份嘅，去傷害其他人嘅話，我亦都出咗第一封信，我亦都可以隨時採取第二步行動」她亦忠告對方不要盲目相信阿諛奉承的說話，因為很多人只是加入群組套料，及看她如何做錯事。

翁靜晶希望「大媽」好好善待別人的子女，不排除行動升級。

翁靜晶希望「大媽」好好善待別人的子女，不排除行動升級。

何太激動回應

有網民在抖音轉載有關片段，何太看過影片之後，便在群組狂轟翁靜晶，她說︰「你憑甚麼出律師信俾我」、「X街，為了流量不擇手段」、「你是不是出信俾老母啊」、「你這個陰險奸狡女人，放馬過來」、「我等着你」、「我仲驚你這個毛婆，我見到你這個嘴險，都發噩夢」 、「你好自為之」、「你有病就去睇醫生」、「你敢不敢見我」等

何太激動回應翁靜晶的言論。 何太激動回應翁靜晶的言論。 何太激動回應翁靜晶的言論。
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