聲生不息︱千嬅被封節目喊包 最後一集孖葉蒨文合唱《珍重》

綜藝節目《聲生不息》不經不覺已播到最後一集，兩隊隊員臨別秋波，除了承傳廣東歌，還贏了友誼，今次楊千嬅和葉蒨文（Sally)合唱《珍重》，在節目中千嬅成了流淚次數最多的歌手，她和Sally合唱及大合唱環節也忍不住喊了出來。 楊千嬅今次主動要求跟Sally合唱，她笑説：「同Sally合唱有壓力㗎！因為我好尊敬、佩服同欣賞佢，我同Sally練歌時望住佢，回憶起自己的成長期聽緊佢嘅CD，想唔到今日可以一齊喺台上唱歌，Sally對工作態度一絲不苟，令到大家有種推動力。」千嬅覺得能與對方同台合唱是一個很完滿的結局。

對炎明熹特別有親切感





另外，千嬅隊還在台上合唱一曲《友情歲月》，她們覺得這首歌很有意思，雖然這是一首比較男性的歌，但由女姓用溫柔聲線演繹，會有另一種力量感覺。在節目中，千嬅與炎明熹（Gigi )得到「薪火傳承奬」，千嬅對Gigi特別有親切感，可能她們是參加歌唱比賽出道，而且Gigi十分勤力，由初合作至今，Gigi的改變很大，每次演出也有進步，對任何工作也不怕辛苦，是個很懂得珍惜機會的人。



千嬅又自言未必是一個好隊長，來到節目尾聲，她笑說：「好感動！又喊！真係好癲，個導演躲喺台底偷拍我個喊樣！好唔捨得個節目！作為一個歌手不只回憶過去經典金曲，一定要向前看，不斷提升自己，大家需要各自喺不同舞台成長！」節目將於明天播出。