聲生不息︳徵集演出歌曲 驚見Jer＠MIRROR作品 網友想睇林子祥唱《反對無效》

TVB同內地湖南衛視合作嘅音樂綜藝《聲生不息》反應唔錯，內地首日播放次數突破2億，而初次喺內地節目現身嘅曾比特同炎明熹因此而人氣上升。節目最近進行第3次「主題競演歌曲徵集」，俾樂迷投選心水歌，交俾參與歌手演繹。

節目TVB都會播，但係有網民發現候選歌單上，竟然有對家ViuTV旗下男團MIRROR成員Jer（柳應廷）嘅《人類群星閃耀時》！另外仲有MC張天賦嘅《反對無效》，似乎節目組希望加入近年作品同樂迷分享。有唔少網友表態想聽林子祥唱《反對無效》，甚至做圖拉票。唔知唱開激昂feel嘅阿Lam能唔能夠駕馭到？

聲生不息

不過咁，歌單之中仲有容祖兒嘅《連續劇》（《On Call 36小時》主題曲）、林峯同泳兒合唱嘅《明天以後》呢類TVB味濃嘅歌，亦有有份參與《聲》嘅葉蒨文經典作《珍重》。有得投啫，係咪真係有得聽先？

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