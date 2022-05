聲生不息︳徵集演出歌曲 驚見Jer＠MIRROR作品 網友想睇林子祥唱《反對無效》

TVB同內地湖南衛視合作嘅音樂綜藝《聲生不息》反應唔錯,內地首日播放次數突破2億,而初次喺內地節目現身嘅曾比特同炎明熹因此而人氣上升。節目最近進行第3次「主題競演歌曲徵集」,俾樂迷投選心水歌,交俾參與歌手演繹。

節目TVB都會播,但係有網民發現候選歌單上,竟然有對家ViuTV旗下男團MIRROR成員Jer(柳應廷)嘅《人類群星閃耀時》!另外仲有MC張天賦嘅《反對無效》,似乎節目組希望加入近年作品同樂迷分享。有唔少網友表態想聽林子祥唱《反對無效》,甚至做圖拉票。唔知唱開激昂feel嘅阿Lam能唔能夠駕馭到?

聲生不息

不過咁,歌單之中仲有容祖兒嘅《連續劇》(《On Call 36小時》主題曲)、林峯同泳兒合唱嘅《明天以後》呢類TVB味濃嘅歌,亦有有份參與《聲》嘅葉蒨文經典作《珍重》。有得投啫,係咪真係有得聽先?

