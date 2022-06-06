聲生不息｜李克勤嫌《飛花》原名唔好聽 叫陳少琪改歌詞

《聲生不息》昨日（5日）播出第七集，這集最後一場對戰由兩隊隊長李克勤及楊千嬅對決。楊千嬅以鄭秀文的《如何掉眼睙》出戰，而李克勤則以自己其中一首代表作《飛花》迎戰。

克勤在比賽前道出關於歌曲《飛花》的一個小故事，原來《飛花》原本的歌名是《皮鞋》，克勤解說：「《飛花》這首歌很好笑的，我的好朋友就是陳少琪老師，他第一稿就是……不是《飛花》，是《皮鞋》。」陳少琪表示，當時寫《皮鞋》的主題就是說一個男生跟一個女生分手之後，他就孤獨地留在家裏，從此不想出門。克勤在錄音棚看到歌詞之後，第一時間否定了他的歌詞，「陳少琪老師，你可以寫一個畫面比較……比較美的東西嗎？那個《皮鞋》太有血有肉了。」而陳少琪對此亦非常配合，於是《飛花》由此而生。