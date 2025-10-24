聲秀決賽｜《聲秀決賽 終極聲戰》11月2日晚直播 八強比賽片段點播次數隨時影響賽果

為了增加觀眾及網民參與度，製作組自本月19日晚開始，舉行了名為「狂撐學員‧狂Loop純享」活動。9位學員在準決賽比賽片段的純享版（共兩首歌曲），上載至「TVB綜藝YouTube」頻道及myTV SUPER《聲秀》專區，供觀眾及網民無限Loop，製作組將綜合8位決賽學員於兩個平台的影片播放次數總和得出排名，並根據排名高低給予每位學員一個分數；相關分數將直接影響8強學員決賽總積分及賽果，活動將於決賽當晚黃昏6時截止。

「狂Loop純享」歌單曝光

上周日晚釋出的9首「純享版」歌曲為（排名不分先後）：甄敏芳Jenny《空港》、蕭凱恩Michelle《粉紅色的一生》、周智敏Emily《烈女》、⁠胡子貝Matt《老派約會之必要》、林潔心Bibi《等一個他》、穎喬 Ziva《驗傷》、馮熙燮Ryan《伸縮自如的愛》、柯雨霏 Ophelia《沙門》及布子殷（布子）《潛龍勿用》。

製作組已公布了準決賽下半場—第二回合的比賽歌單（排名不分先後），分別是胡子貝Matt《靈魂相認》、馮熙燮Ryan《騷靈情歌》、蕭凱恩Michelle《青春常駐》、林潔心Bibi《絕》、甄敏芳Jenny《山林道》、周智敏Emily《我本人》、布子殷（布子）《風的形狀》、穎喬 Ziva《3AM》；至於因在第一個回合表現最佳、而直接進級決賽的柯雨霏Ophelia，亦會在第二回合比賽開始前獻唱預先準備好的「必殺歌」為《末日》。相關歌單排除被淘汰的學員後、將全數上載「TVB綜藝YouTube」頻道及myTV SUPER《聲秀》專區。

值得留意的是，本集VS名單將由學員自行決定，準則是最高分的學員有權選擇VS對手，令比賽更多變數兼更刺激。今集五位評審繼續是陳潔靈、陳奐仁（Hanjin）、郭偉亮（Eric Kwok）、雷有輝（Patrick Lui）及周錫漢（Randy），五人將撳燈選擇心水，燈數較多學員可直接晉身決賽、燈數較少學員則要跌入危險區。當4名落敗學員齊集危險區後，5位主評審、及製作組特別邀請的KOL及DJ評審團將進行投票，票數最低的1位學員將會離開《聲秀》舞台。