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娛樂
2023-12-28 12:45:50

肥媽主持新節目憶捉姦在床 游嘉欣化身Double May與鼎爺再度拍檔

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肥媽主持新節目憶捉姦在床 游嘉欣化身Double May與鼎爺再度拍檔

肥媽、鼎爺、游嘉欣再度拍檔，新節目《肥媽李鼎打大佬》安排1月1日首播。

由肥媽、李家鼎及游嘉欣擔任主持的飲食節目《肥媽李鼎》，今年4月播出後反應不俗，最新一輯《肥媽李鼎打大佬》安排11日起、逢周一至三晚10點半於翡翠台播出。《肥媽李鼎打大佬》延續「肥媽李鼎」特色，兩位廚房強者肥媽、鼎爺再度聯手，一邊煮餸一邊交流人生大Project齊齊「打大佬」，至於「00後問題少女」游嘉欣則繼續打爛沙盤問到篤。

肥媽、鼎爺每集將配合不同主題炮製不同菜色，12集節目主題分別為「論盡終身大事」、「慶功變㷫功」、「職場求生術」、「人生導師的盛宴」、「壽星的煩惱」、「橫財必勝法」、「婚姻的抉擇」、「宵夜風雲」、「退而不憂全攻略」、「大家族爭產風暴」、「一團和氣闖年關」和「新春傳統禁忌揭秘」。早前播出的預告片，花生指數極高，游嘉欣提到肥媽第一任老公出軌事件，肥媽直認不諱：「返到屋企時，有兩條友瞓喺我床嗰度。」游游聞言即嚇到O嘴。早前傳出有拖拍的游游，被肥媽和鼎爺夾攻，肥媽說：「圈外人吖嘛，連我都知啦。」鼎爺加多腳說：「我知道咗好耐啦，唔講之嘛。」被玩的游游則口窒窒搞笑謂：「冷靜啲先大家！」縱橫娛樂圈多年的肥媽更大拋娛圈金句：「娛樂圈冇是非你做咩呀？最緊要有是非，你理得佢好定唔好吖？」怪不得肥媽經常有爆炸性發言。

肥媽、鼎爺再度聯手，一邊煮餸一邊交流人生大Project齊齊「打大佬」。 肥媽重提第一任老公出軌事件。

一人分飾多角

另外，游嘉欣每集開首都會上演小趣劇大放笑彈，並會一人分飾六角，包括游游本人、惡死包租婆、橙髮男仔頭、冬菇頭林亞珍、金髮Rock以及身材勁爆的Double May，可愛度十足。眾多角色中最吸睛的造型非「墊」鬥格十足的Double May莫屬，游游受訪時害羞指花了不少時間「升Cup」，好表示：「入面攝咗好多綿花整到有一定嘅厚度，再加埋個斜孭袋，咁先做到製作組想要嘅『山峰』效果，其實突然間身材變得咁唔同，都真係有啲尷尬嘅，感覺好唔係自己咁，不過作為飾演Double May嘅演員，我會抱住專業嘅態度去完成呢個小劇場。」講到一人分飾六角最大難度，游游坦言被配音考起：「因為幾個角色變化都好大，每個角色嘅年齡層都唔同，配音嗰時真係絞盡腦汁，又要Chok聲又要扮男仔聲，雖然好難，但都覺得好有趣。」她本人就最鍾意Rock妹角色，因為自己聽回配音也覺效果不

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游游呢個Double May造型，「墊」鬥格十足！ 金髮Rock妹造型。 更扮成惡死包租婆。 林亞珍造型好可愛。
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