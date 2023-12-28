肥媽主持新節目憶捉姦在床 游嘉欣化身Double May與鼎爺再度拍檔

由肥媽、李家鼎及游嘉欣擔任主持的飲食節目《肥媽李鼎》，今年4月播出後反應不俗，最新一輯《肥媽李鼎打大佬》安排1月1日起、逢周一至三晚10點半於翡翠台播出。《肥媽李鼎打大佬》延續「肥媽李鼎」特色，兩位廚房強者肥媽、鼎爺再度聯手，一邊煮餸一邊交流人生大Project齊齊「打大佬」，至於「00後問題少女」游嘉欣則繼續打爛沙盤問到篤。

肥媽、鼎爺每集將配合不同主題炮製不同菜色，12集節目主題分別為「論盡終身大事」、「慶功變㷫功」、「職場求生術」、「人生導師的盛宴」、「壽星的煩惱」、「橫財必勝法」、「婚姻的抉擇」、「宵夜風雲」、「退而不憂全攻略」、「大家族爭產風暴」、「一團和氣闖年關」和「新春傳統禁忌揭秘」。早前播出的預告片，花生指數極高，游嘉欣提到肥媽第一任老公出軌事件，肥媽直認不諱：「返到屋企時，有兩條友瞓喺我床嗰度。」游游聞言即嚇到O嘴。早前傳出有拖拍的游游，被肥媽和鼎爺夾攻，肥媽說：「圈外人吖嘛，連我都知啦。」鼎爺加多腳說：「我知道咗好耐啦，唔講之嘛。」被玩的游游則口窒窒搞笑謂：「冷靜啲先大家！」縱橫娛樂圈多年的肥媽更大拋娛圈金句：「娛樂圈冇是非你做咩呀？最緊要有是非，你理得佢好定唔好吖？」怪不得肥媽經常有爆炸性發言。