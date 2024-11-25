肥媽憶亡夫哽咽落淚 每次開直播感覺老公在身邊

Maria Cordero(肥媽)、李麗霞(黑妹)相隔七年再度合體演出。今日(25日)，二人接受香港電台第五台《香江暖流》主持王者匡（Harry哥哥）、周綺玲訪問，透露演唱會籌備進展，肥媽憶述亡夫時不禁落淚。 早前肥媽曾入醫院做通波仔手術。這事令她憶起丈夫在生時，曾在她一次入院治療前向她承諾：「你一定要健康地出返嚟，出嚟我就再娶你！」肥媽指當她手術後一醒過來，就不禁問醫生：「我幾時嫁得？」經歷過生死的肥媽指自己「曾三次嫁給丈夫」，非常感激丈夫的愛。

肥媽在節目中提到與亡夫的生活點滴時不禁哽咽落淚。「當時，他被確診癌症第四期三年，我決定陪伴他走過最後的時光，經常陪他打高爾夫球。」在照顧丈夫期間，肥媽擔起了家庭支柱的角色，壓力頻臨爆煲邊緣。為了訴說心聲、抒解壓力，她開始在Facebook直播，與觀眾分享生活點滴。而每次丈夫回家，都必定鼓勵她開直播，更在每次直播中給她讚好和「心心」。丈夫臨終前，更叮囑肥媽一定要繼續做直播。「每次開live，我都感覺丈夫就在我身邊。」

黑妹在訪問中公開感謝肥媽十年來的照顧，陪她唱歌，又與她合作舉辦棟篤笑演唱會，甚至肥媽的個人紅館演出也邀請黑妹參與。黑妹指，接拍電影《從今以後》後亦有問肥媽媽意見，對方不時在工作上給她鼓勵和支持她。現時，黑妹會拉着肥媽去打高爾夫球，老友鬼鬼的二人同為「縱孫黨」，笑言「縱孫是天生的」，面對孫仔孫女皆有求必應，非常享受目前簡單快樂的生活。

二人透露今次演唱會將邀請古淖文、譚輝智等擔任其演唱會嘉賓。肥媽直言︰「做前輩就一定要盡責任，我會將encore時間全部交給後輩。」肥媽與黑妹亦希望透過演出傳達開心及唱好香港的信息，並帶聽眾重遊他們成長的美好時光。