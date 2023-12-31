肥媽李鼎打大佬｜游嘉欣狂追問洞房夜 肥媽︰第一日未必搞得掂

肥媽講到三朝回門一定要有回門豬，游嘉欣提出的問題令她非常勞氣。

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的全新飲食節目《肥媽李鼎打大佬》，將於明晚（1月1日）起、逢周一至三點10點半翡翠台播映。

第一集主題是「論盡終身大事」，講到結婚擺酒一定要有乳豬，肥媽下廚期間指古時三朝回門一定要有回門豬，是女子婚前貞操的象徵，如果女家沒收到回門豬會相當大鑊，游游聞言天真地問：「點解要三朝，唔可以第二朝、第四朝回？」肥媽聞言勞氣回應：「第一日未必搞得掂，怕醜㗎嘛，一定要即刻搞得掂咩？」打爛沙盤問到篤的游游再問古時如何驗證女子貞操，鼎爺亦沒好氣說：「有塊嘢叫初夜布，第二朝要捲住塊布俾奶奶睇。」游游聞言即爆出「保貞操」奇招，更與經血有關，激到兩老滴晒汗，場面搞笑。