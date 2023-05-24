肥媽李鼎｜肥媽多謝林嶺東帶入行 自爆入亞視因被人老屈

由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持的飲食節目《肥媽李鼎》，今晚10時30分翡翠台播映最後一集。今晚（24日）一集，主題是「最多謝的人」，肥媽最想多謝的人是她的「恩人」林嶺東先生，她說：「嗰時我喺一間Disco唱歌，佢成日嚟聽我唱歌，佢覺得我把聲似黑人，之後叫泰迪羅賓作咗首黑人怨曲畀我唱，點知一唱，周街啲人叫我『嘥氣』，咁就入咗呢行。」 肥媽分享與林嶺東先生的趣事，她說：「佢嗰時晚晚嚟好似返學咁，我每晚都會唱《We Are The World》，呢隻叫校歌，我就叫校長，嗰時好好玩，真係唔捨得。」

鼎爺最想多謝的人是曾勵珍，他說：「我由藝員做到煮食嘅主持，都係珍姐極力推薦我嘅，我有天大本事都冇用，都要有人畀機會先得。」鼎爺自揭當初拍攝節目《阿爺廚房》前經歷了三次試廠，他說：「真係試到我忟，覺得我眼神惡同聲氣大，前前後後試咗三次，其實佢都好重視，如果唔係都唔會嘥錢試你呢個傻佬啦。」自言和珍姐好Friend的鼎爺，更即場模仿珍姐招牌動作「睇吓點」，獲游游大讚神似。