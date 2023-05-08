肥媽李鼎｜重提投資失利唔見幾千萬 肥媽認自己衰多口

由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）主持的《肥媽李鼎》，最新一集以「富貴如浮雲」做主題，肥媽透露食過最貴一餐飯，埋單要70萬，她說：「淨係個頭盤，每人一碗粥都要24萬，當然唔係我畀啦！」游游和鼎爺即好奇追問到底吃了甚麼，肥媽說：「鰻魚苗熬粥，好似蝌蚪條尾長少少咁，我即刻問可唔可以唔食俾番一萬銀我！」

游游之後重提肥媽投資失利損失數千萬的事情，肥媽大方回應說：「記得當時就係喺呢度拍緊嘢，我煮緊嘢時，秘書同我講話個股價由8蚊跌到8個仙，我直頭企咗喺度，但我都有煮埋佢，唔通停晒手唔做咩。」肥媽承認當時心情低落，她續說：「嗰時我把口衰，話有幾千萬喺個袋度，可以退休，點知一講退休呢兩隻字就玩你喇，所以我以後唔講退休！」肥媽續指當時將股票套現後還剩餘200萬，但她竟然給了同樣跌落谷底的老友解燃眉之急，相當有情有義。