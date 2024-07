肥媽自覺變Young 帶孫去玩被誤會係兒子老婆

兩位老友在台上先互問近況,肥媽透露:「在外地和孫兒外出玩,竟被當地人誤以我為我是我孩子的太太,孫兒即時告訴他們她是他們的婆婆。」肥媽績說:「人開心樣貌便會感覺後生,也不用經常去看醫生。」接着肥媽和賈思樂在台上向現場觀眾分享他倆即將各自舉辦的活動,賈思樂說:「我即將於10月9日在文化中心音樂廳,舉行《賈思樂 50 年 Happy Together In Concert 》,只此一場,門票於城市售票網公開發售日期為8月6日,大家多多支持。」肥媽都唔執輸:「我會12月13及 14 日在伊館舉行一連兩場《說唱Show》,在多年前也做過一次,我家有三十多個成員,七個國籍,單是以他們為題材已經有排講。」現場來賓則把握機會,在他倆合唱兩首英文金曲 《Tonight I Celebrate My Love 》和 《Somewhere Out There》後紛紛找二人合照留念。